Волгоградка поборется за титул «Мисс Россия 2020»

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:07:50+03:00

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Каждый год в России выбирают самую красивую девушку, 2020-й не станет исключением - в апреле состоится самый красивый конкурс «Мисс Россия 2020». Волгоградскую область на нем будет представлять 19-летняя Оксана Картушина. Она стала победительницей регионального конкурса «Мисс Волгоград 2019» и примет участие в финальном кастинге национального отбора. На днях стало известно, что волгоградка уже зарегистрирована для участия в главном конкурсе красоты нашей страны.

Требования к участницам очень высокие: не замужем, без детей, без вредных привычек, без татуировок. Волгоградка соответствует всем параметрам, при этом, как признаются ее подруги, девушка она очень скромная.

Оксана учится в аграрном университете на кадастрового инженера.

- Я считаю, что всегда нужно работать над собой, стремиться к совершенству и идеалу, - открывает секрет девушка. Только таким и достается корона!

kartushinaoxana Волгоградка поборется на корону Мисс Россия-2020

ИСТОЧНИК KP.RU