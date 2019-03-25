Мисс Волгоград 2019 Оксана Картушина: «Через 10 лет вижу себя мамой умных и красивых детишек»

В воскресенье в ТРК «Мармелад» было столько красоты и весны, что покупатели замирали и забывали, зачем пришли. В главном холле проходил финал конкурса «Мисс Волгоград - 2019». За звание первой красавицы боролись более 50 девушек. Корону завоевала 18-летняя студентка ВолГАУ Оксана Картушина. Именно она будет представлять Волгоград на конкурсе «Мисс Россия» в следующем году. Еще один специальный приз - Оксану пригласили на юбилейный конкурс «Мисс Волга».

Когда Оксана услышала свое имя, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. А после не могла вымолвить ни слова, юную красавицу просто трясло от волнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699001" frameborder="0"></iframe> Мисс Волгоград-2019. Дефиле участниц.

Оксана учится на кадастрового инженера.

- Планирую получить второе высшее образование. Я думаю, что о будущей работе говорить пока рано, так как я учусь только на первом курсе и есть много сфер, которые мне интересны. Я бы хотела посвятить свою жизнь занятию, которое мне будет по душе, а будет это связано с красотой, инженерией или просто посвящу свою жизнь семье и воспитанию будущих детей, не имеет значения, - рассказала она «КП-Волгоград».

Девушка призналась, что она так любит детей, что даже хотела сначала стать учителем начальных классов. Подумывает заняться благотворительностью, но после того как сама встанет на ноги. Но поддержка и опора у красавицы уже есть: на конкурс ее отправил парень.

Оксана сразу бросается в глаза. Она в красном платье на переднем плане.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- У меня есть молодой человек, который поддерживает меня во всех моих начинаниях. Я с гордостью иду по жизни, держась за его руку. Через 10 лет я вижу себя хорошей женой, счастливой мамой умных и красивых детишек, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» Оксана Картушина.

Пока же у нее есть только кошка, и та живет у родителей. У девушки мало свободного времени - много отнимает учеба. Но когда выдается минутка, любит танцевать, кататься на роликах и велосипеде. Конечно, чтобы поддерживать такую фигуру, нужна не только физическая активность: Оксана ограничивает себя в сладком, хотя и очень его любит.

- Я считаю, что всегда нужно работать над собой, стремиться к совершенству и идеалу, - открывает секрет девушка. Только таким и достается корона!

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