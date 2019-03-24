Мисс Волгоград 2019 стала Оксана Картушина

В воскресенье 24 марта 2019 в ТРК «Мармелад» прошел финал конкурса «Мисс Волгоград 2019». За звание первой красавицы боролись более 50 девушек. Корону завоевала 18-летняя студентка ВолГАУ Оксана Картушина. Именно она будет представлять Волгоград на конкурсе «Мисс Россия» в следующем году. Еще один специальный приз – Оксану пригласили на юбилейный конкурс «Мисс Волга».

Дефиле красавиц.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699001" frameborder="0"></iframe> Мисс Волгоград-2019. Дефиле участниц.

Оксана Картушина - в красном на переднем плане.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Когда Оксана услышала свое имя, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. А после не могла вымолвить ни слова, юную красавицу просто трясло от волнения.

- Я очень люблю танцевать, но самым трудным на этом конкурсе для меня было – научиться ходить на шпильке. Я, конечно, ношу высокий каблук, но не такой тоненький, а тут ужас,- призналась корреспонденту «КП-Волгоград» «Мисс Волгоград 2019» Оксана Картушина.

16 девушек боролись за корону.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тпнцуют все.Фото: Екатерина СИМОХИНА

По словам Оксаны, не было традиционных для конкурса красоты подстав, с девочками подружилась со многими.

- Мы с девочками помогали друг другу и не соперничали, - говорит Оксана.

Зрители болеют за красавиц.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А ее друзья добавляют, что победительница конкурса красоты - девушка очень скромная. А в профиле на ее страничке значится - "влюблена".

Маленькие мисс.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За корону «Мисс Волгоград 2019» и «Маленькая Мисс Волгоград 2019» боролись 53 юных красавицы, в том числе 37 маленьких принцесс от 3 до 15 лет. Девушки и девочки два месяца готовились к финалу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/699017" frameborder="0"></iframe> Финал конкурса Мисс Волгоград 2019.Екатерина СИМОХИНА

Победительницы не сдерживают слез и эмоций.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первой «Вице-мисс Волгоград» стала Анжелика Самохина.

Звание Второй «Вице-мисс Волгоград» досталось Элине Ермиловой.

У маленьких мисс свои поклонники.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Юная Мисс Волгоград» - Алина Дмитриенко.

«Мисс Волгоградская область» - Вероника Воробьева.

А в этом году на «Мисс Россия 2019» Волгоград будет представлять Виолетта Милованова.

Оксана расплакалась на сцене от волнения.Фото: Екатерина СИМОХИНА