Мисс Волгоград 2019 стала Оксана Картушина
В воскресенье 24 марта 2019 в ТРК «Мармелад» прошел финал конкурса «Мисс Волгоград 2019». За звание первой красавицы боролись более 50 девушек. Корону завоевала 18-летняя студентка ВолГАУ Оксана Картушина. Именно она будет представлять Волгоград на конкурсе «Мисс Россия» в следующем году. Еще один специальный приз – Оксану пригласили на юбилейный конкурс «Мисс Волга».
Дефиле красавиц.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Мисс Волгоград-2019. Дефиле участниц.
Оксана Картушина - в красном на переднем плане.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Когда Оксана услышала свое имя, она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. А после не могла вымолвить ни слова, юную красавицу просто трясло от волнения.
- Я очень люблю танцевать, но самым трудным на этом конкурсе для меня было – научиться ходить на шпильке. Я, конечно, ношу высокий каблук, но не такой тоненький, а тут ужас,- призналась корреспонденту «КП-Волгоград» «Мисс Волгоград 2019» Оксана Картушина.
16 девушек боролись за корону.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Тпнцуют все.Фото: Екатерина СИМОХИНА
По словам Оксаны, не было традиционных для конкурса красоты подстав, с девочками подружилась со многими.
- Мы с девочками помогали друг другу и не соперничали, - говорит Оксана.
Зрители болеют за красавиц.Фото: Екатерина СИМОХИНА
А ее друзья добавляют, что победительница конкурса красоты - девушка очень скромная. А в профиле на ее страничке значится - "влюблена".
Маленькие мисс.Фото: Екатерина СИМОХИНА
За корону «Мисс Волгоград 2019» и «Маленькая Мисс Волгоград 2019» боролись 53 юных красавицы, в том числе 37 маленьких принцесс от 3 до 15 лет. Девушки и девочки два месяца готовились к финалу.
Финал конкурса Мисс Волгоград 2019.Екатерина СИМОХИНА
Победительницы не сдерживают слез и эмоций.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Первой «Вице-мисс Волгоград» стала Анжелика Самохина.
Звание Второй «Вице-мисс Волгоград» досталось Элине Ермиловой.
У маленьких мисс свои поклонники.Фото: Екатерина СИМОХИНА
«Юная Мисс Волгоград» - Алина Дмитриенко.
«Мисс Волгоградская область» - Вероника Воробьева.
А в этом году на «Мисс Россия 2019» Волгоград будет представлять Виолетта Милованова.
Оксана расплакалась на сцене от волнения.Фото: Екатерина СИМОХИНА
На сцене Наталья Бутусова - участница "Голос. 60+" и член жюри "Мисс Волгоград 2019".Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU