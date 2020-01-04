5 января 2020 в Волгограде: «Топим лед» и гадаем при свечах

4 Янв. 2020 2020-01-04T19:40:55+03:00

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Немного подуставшие от длинных новогодних праздников волгоградцы все больше размышляют, куда пойти на каникулах и где интересно провести время. К тому же снега нет, а на единственный в центре и на севере города каток в пойме Царицы (режим работы, цена билета) длинная очередь. В полдень в первое воскресенье года 5 января 2020 у главной городской елки в пойме Царицы у интерактивного музея начнется детская развлекательная программа. А с 14.00 до 19.00 все дружно «Топим лед» на молодежном фестивале. Можно приходить всей семьей - в программе и концерт, и детская анимация. В 18.20 здесь же начнется фестиваль светодиодного искусства, а в 18.50 - танцевальный флешмоб.

Резиденция Деда Мороза работает в Комсомольском саду за НЭТом 5 января 2020 с 12.00 до 21.00. В программе с 14.00 до 17.00 - мастер-классы, сказка для детей и хороводы у красавицы елки. А с 18.00 до 21.00 согреваемся, танцуя вместе с DJ ГЛЫБА.

5 января 2020 в 13.00 и в 14.40 в ЛОФТ1890 (ул. 10-й дивизии НКВД, 5а. Вход №2) устроят посиделки с волгоградским краеведом Романом Шкодой. Разговор пойдет о праздновании Нового года и Рождества в Царицыне, а также о храмах Царицына.

Жителей Краснооктябрьского района Волгограда 5 января 2020 в 17.00 приглашают на музыкальный «Голубой огонек» на площади у театра «Царицынская опера».

Выставочный зал на Чуйкова, 37, 5 января 2020 в 12.00 ждет детвору на фольклорный праздник в «Крупеничкин дом». Ребята отметят «Федулов день», узнают, что он означает, и научатся мастерить куклу «Петушок» (билет: 150 - 250 рублей). А в 17.00 в музее устроят «Простую викторину по искусству для всех».

Музей Машкова на проспекте Ленина, 21, 5 января 2020 в 14.00 ждет школьников и их родителей на поисково-творческое занятие «Тайны художников».

А музей-заповедник «Старая Сарепта» 5 января 2020 в 11.00 предложит малышам от трех лет пуститься в приключения с Бабой Ягой и Кикиморой (150 руб.). В 12.00, 14.00, 16.00 посетителям предложат большую экскурсию по музею, а в 15.00 к обзорной программе добавится мастер-класс. В 13 часов начнется рождественский квест для ребят от 9 до 12 лет «В поисках пропавшей звезды» (150 руб.). А в 18.00 гостям откроют «Тайны святых вечеров» с гаданием при свечах в старинных подвалах (300 руб. 18+). Запись – (8442) 67-33-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU