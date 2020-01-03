4 января 2020 в Волгограде: караоке-конкурс, фотозоны и воркшоп

3 Янв. 2020 2020-01-03T22:59:02+03:00

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На зимних каникулах волгоградцы отдыхают, не взирая ни дни недели. Что ни день – то праздничный выходной. В первую субботу года в программе новогодних мероприятий в Волгограде – городской караоке-конкурс, конкурс фотозон, органный концерт, воркшоп и лекция, а также дискотека. Мастер-классы и многое другое. 4 января 2020 в 12.00 детей и их родителей приглашают на новогоднюю программу у главной елки в пойме реки Царицы на площади у интерактивного музея. Ребята увидят спектакль «Волшебник новогоднего города», будут играть, водить хороводы, танцевать и получать подарки от Деда Мороза.

В 14 часов 4 января 2020 в пойме Царицы стартует караоке-конкурс «Голос Волгограда», в котором сразятся восемь команд народных певцов от районов города. Петь будут «Ой, мороз, мороз» и самые-самые новогодние песни. Также у главной елки пройдет конкурс-фестиваль зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Новогодние инсталляции понравятся любителям селфи. Также в пойме работает каток (режим работы, цена билета). Но учтите, из желающих покататься - очередь!

В Комсомольском саду Волгограда (за НЭТом) 4 января 2020 детвору ждут с 12.00 до 21.00 в резиденции Деда Мороза. В 14.00 начнутся творческие мастер-классы и откроется «Школа вредных зимних советов». В 15.00 детей ждет новогодняя сказка «Ну, Дед Мороз, погоди!», а после начнутся игры у елки. И с 18.00 до 21.00 в парке - дискотека с DJ ГЛЫБА.

Музей Машкова на проспекте Ленина, 21, приглашает бесплатно пройти квест «Архитектурные «раскопки» на улице Мира». Также среди полотен из Эрмитажа 4 января 2020 в 14.00 пройдет лекция Ирины Преображенской «Библейские сюжеты и античные мифы в произведениях западноевропейских художников из эрмитажной коллекции ВМИИ».

А в Выставочном зале на Чуйкова, 37, 4 января 2020 в 15.30 хорошие песни исполнит дуэт "Трио". В 17.00 волгоградцев ждут на лекцию «Стрит-арт. Высокое искусство или вандализм?». Расскажет об одном из наиболее ярких и скандальных направлений в искусстве Иван Говорухин. А художник Мария Мелихова проведет воркшоп. С собой нужно принести любую вещь из текстиля или кожи - одежда, обувь или сумки, которые вы хотели бы превратить в произведение уличного искусства. Билеты (лекция + воркшоп) - 250 рублей. Подробности по телефону: 24-16-79

4 января 2020 в «Старой Сарепте» в 11.00 устроят детский час с Дедом Морозом для самых маленьких «Ёлка в Сарепте». В 15.00 музей-заповедник приглашает на Рождественскую экскурсию с мастер-классом, а в 16.00 – на экскурсию по самым мистическим местам «Старой Сарепты». И завершит день органный концерт «В ожидании Рождества» в немецкой кирхе. Начало в 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU