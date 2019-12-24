2019-12-24T17:22:04+03:00
Происшествия

Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой

Мужчине сменили меру пресечения на домашний арест
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Виновник ДТП вытолкнул "Киа" на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автобусом.Виновник ДТП вытолкнул "Киа" на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автобусом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Дубовский районный суд отпустил домой 68-летнего жителя Башкортостан, по вине которого на волгоградской трассе погибла супружеская пара из Перми. Случилось это ДТП, напомним, 23 июля этого года. Пожилой водитель мчался на своей «Тайоте» по автодороге «Сырзань-Саратов-Волгоград» и именно он подрезал иномарку «Киа», в которой пермская семья ехала на море. Именно он буквально «вытолкнул» иномарку на встречную полосу и она врезалась лоб в лоб в автобус. Супруги - Дмитрий Тарасов и его жена Оксана - погибли на месте. Их 5-летняя дочь получила тяжелые травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь.

Виновника ДТП поймали и арестовали в тот же день. Пять месяцев уже идет следствие, срок предварительного расследования продлевали дважды. 18 декабря следователь опять обратился в суд с просьбой в третий уже раз продлить срок содержания водителя под стражей «в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий». На это адвокат подсудимого выдвинул свое требование - сменить меру пресечения на домашний арест.

- Суд учел тот факт, что мужчина имеет собственное жилье в Башкирии, там же прописан вместе с супругой. Кроме того, он официально трудоустроен, не судим, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Поэтому суд решил изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 24 января 2020-го, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елену Слесаренко могут лишить кандидатской степени
Конное шоу и спецы в образе Богатырей: волгоградская полиция поздравила детишек с Новым годом
Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой
Первый пошел: полузащитник Лобкарев покинул «Ротор»
Ревность побудила волгоградца сбежать с другом из колонии
Пьяный астраханец пытался зарезать своего пасынка
Астраханца наказали за поиски клада в «Чертовом городище»
Николай Дроздов представит в Волгограде «Дикую Африку»
Перед 75-летием Победы электрички между Волгоградом и Саратовом сделают ежедневными
В Волгоградскую область поступили 20 новых машин «скорой» помощи
В Астрахани спасли мужчину, выпившего «Крот», как Бари Алибасов
Проект метанолового завода в Волгограде адаптируют к российским стандартам
Председателем Гордумы тайно выбрали Владлена Колесникова
В Астрахани сгорела машина депутата оппозиционера
Волгоградец на «Приоре» погиб в столкновении с фурой
В Городищенском районе уволился глава Эдуард Кривов
Новый светофор у «Гасителя» заработал в Волгограде
Заведующая детским садом забирала премии и доплаты сотрудников
Волгоградцам на Новый год покажут кино под звездами
Волгоградцам обещают награду 100 тысяч рублей за информацию о грабителях
В Волгограде покажут «Демонов» Дали, Врубеля и Мунка
В Городище две овчарки обглодали труп умершей хозяйки
Начальница почты из Астрахани украла у пропавшего инвалида 557 тысяч рублей
Волгоградского бизнесмена судят за неуплату 23 миллионов рублей налогов
В Волгограде задержали браконьеров с белугой, осетром и стерлядью
В Волгограде на «Зените» появится сектор для прыжков с шестом
В Камышине юношу поймали на чужой машине с «перебитыми» номерами