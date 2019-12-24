Башкирца, по вине которого под Волгоградом погибли в ДТП молодые супруги, отпустили домой

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-24T17:22:04+03:00

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Дубовский районный суд отпустил домой 68-летнего жителя Башкортостан, по вине которого на волгоградской трассе погибла супружеская пара из Перми. Случилось это ДТП, напомним, 23 июля этого года. Пожилой водитель мчался на своей «Тайоте» по автодороге «Сырзань-Саратов-Волгоград» и именно он подрезал иномарку «Киа», в которой пермская семья ехала на море. Именно он буквально «вытолкнул» иномарку на встречную полосу и она врезалась лоб в лоб в автобус. Супруги - Дмитрий Тарасов и его жена Оксана - погибли на месте. Их 5-летняя дочь получила тяжелые травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь.

Виновника ДТП поймали и арестовали в тот же день. Пять месяцев уже идет следствие, срок предварительного расследования продлевали дважды. 18 декабря следователь опять обратился в суд с просьбой в третий уже раз продлить срок содержания водителя под стражей «в связи с необходимостью выполнения ряда следственных действий». На это адвокат подсудимого выдвинул свое требование - сменить меру пресечения на домашний арест.

- Суд учел тот факт, что мужчина имеет собственное жилье в Башкирии, там же прописан вместе с супругой. Кроме того, он официально трудоустроен, не судим, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Поэтому суд решил изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 24 января 2020-го, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722085" frameborder="0"></iframe> Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU