2019-07-26T16:30:33+03:00
Происшествия

Суд арестовал виновника ДТП, из-за которого под Волгоградом погибла семья пермяков

68-летний житель Республики Башкортостан будет находиться под стражей до окончания следствия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На "Тойоте" пенсионера нашли характерные для касательного удара повреждения. Это он спихнул иномарку с пермяками на встречную полосу под удар.На "Тойоте" пенсионера нашли характерные для касательного удара повреждения. Это он спихнул иномарку с пермяками на встречную полосу под удар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Как ни отрицал 68-летний водитель «Тойоты» свою причастность к смертельной аварии, в которой погибла семья пермяков, его все же отправили под арест. Сегодня, 26 июля, Дубовский райсуд по ходатайству следователя Отдела МВД района избрал меру пресечения водителю иномарки в виде заключения под стражу. Этот житель города Стерлитамак Республики Башкортостан будет находиться в СИЗО пока ведется следствие.

Напомним, это он «подрезал» на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» автомобиль «Киа Спортаж», в котором семья с ребенком из Перми ехала на море. Момент опасного маневра попал на видеорегистраторы попутных авто. На жутких кадрах четко видно, как житель Башкирии буквально выталкивает иномарку на встречную полосу, где «Киа» лоб в лоб сталкивается с рейсовым автобусом.

Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

В этом ДТП погибли супруги - мама и папа 5-летней девочки, которая осталась жива только благодаря детскому удерживающему креслу. Малышка получила множественные травмы. Сейчас она находился в больнице Волгограда.

На водителя «Тойоты» завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Объяснение водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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