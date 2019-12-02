2019-12-02T17:08:15+03:00
Спорт

Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2020

Традиционный праздничный забег пройдет 6 января 2020 в пойме реки Царицы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На старт!На старт!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Деды Морозы, Снегурки, Шапокляк, Джин и прочие сказочные герои вновь устроят в Волгограде веселый забег в канун Рождества 6 января 2020 года. Вот уже шестой год подряд команда «Волгоградского марафона» помогает волгоградцам настроиться на позитив, зарядиться энергией и даже стряхнуть наеденные на новогодних каникулах килограммы. На этот раз Рождественский забег пройдет в пойме реки Царицы. 6 января 2020 в 12.00 - старт забега на 1 км, в 12.20 - на 5 км, в 13.30 - награждение.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, для участия в Рождественском забеге достаточно желания и необычного карнавального костюма, а также стартового взноса и медсправки. Все, кто преодолел дистанцию в 1 км или 5 км, на финише получат памятную медаль. А призеров на 5-километровой дистанции ждут кубки, грамоты и подарки. Также в программе Рождественского забега - игры, викторины и лотерея.

Регистрационный взнос: на 1 км - 500 руб., на 5 км - 800 (в стартовый набор входят номер, шапочка, эко-сумка, подаки). Регистрация до 2 января 2020 включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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