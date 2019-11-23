В Волгограде пешеходы попали под автобус, трамвай и иномарку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-23T10:09:35+03:00

В больницу после ДТП за прошедшие сутки попали пять человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В пятницу, 22 ноября, в Волгограде произошло четыре серьезных ДТП с пострадавшими. И лишь в одном из них не был задействован общественный транспорт. С утра маршрутка №6к протаранила троллейбус в Дзержинском районе города, пострадал один пассажир. Около трех часов дня в Советском районе 41-летний водитель автобуса №95 при повороте с проспекта Университетского в сторону Электролесовской сбил 81-летнюю бабушку, которая решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пенсионерку увезли в больницу.

Вечером в Жилгородке на улице 51-й Гвардейской Дивизии 47-летняя женщина попала под трамвай. Ей отрезало пальцы на руке. Еще один пешеход попал под иномарку в Ворошиловском. Водитель на «Тойоте» наехал на 25-летнюю девушку на «зебре» на улице Симбирской.

- Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка с травмами доставлена в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU