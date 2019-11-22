Волгоградка выбежала на пути перед движущимся трамваем №7
ЧП случилось около пяти часов вечера 22 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Некоторые горожане, ожидавшие транспорт на остановке. Стали свидетелями того, как женщина вышла на трамвайные пути прямо перед движущейся «семеркой». Лишь чудом удалось избежать несчастного случая.
- Водитель трамвая применила экстренное торможение, что позволило избежать более серьезных последствий – транспортное средство только толкнуло женщину, в результате чего пешеход получила травму руки, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.
На место происшествия сразу же приехали врачи и полицейские. Медики экстренно госпитализировали волгоградку в больницу, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Из-за инцидента трамваям №№5, 7 и 10 пришлось пару часов курсировать с разворотом на Хорошева, но движение удалось восстановить.
ИСТОЧНИК KP.RU