2019-11-22T19:15:12+03:00
Происшествия

Волгоградка выбежала на пути перед движущимся трамваем №7

Женщина получила серьезную травму руки, но осталась жива
Юлия Данильченко
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ЧП случилось около пяти часов вечера 22 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Некоторые горожане, ожидавшие транспорт на остановке. Стали свидетелями того, как женщина вышла на трамвайные пути прямо перед движущейся «семеркой». Лишь чудом удалось избежать несчастного случая.

- Водитель трамвая применила экстренное торможение, что позволило избежать более серьезных последствий – транспортное средство только толкнуло женщину, в результате чего пешеход получила травму руки, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

На место происшествия сразу же приехали врачи и полицейские. Медики экстренно госпитализировали волгоградку в больницу, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Из-за инцидента трамваям №№5, 7 и 10 пришлось пару часов курсировать с разворотом на Хорошева, но движение удалось восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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