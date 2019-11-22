2019-11-22T10:51:15+03:00
Происшествия

В Волгограде опять маршрутка протаранила троллейбус

В микроавтобусе пострадала пассажирка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Утром 22 ноября в Волгограде опять случилась авария с участием общественного транспорта. И опять пострадали ни в чем неповинные пассажиры. И что уже не смешно: снова ДТП произошло по вине маршрутчика. Причем работает эта маршрутка под видом «заказной».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, произошла авария примерно в половине одиннадцатого в Дзержинском районе. «Заказная» маршрутка с табличкой «6к» врезалась в троллейбус №10, который ехал в сторону Больничного комплекса. «Рогатый» остановился у павильона ожидания на остановке «Школа искусств»

В троллейбусе никто не пострадал. Пассажиры пересели на следующий в попутном направлении электротранспорт. Движение троллейбусов осуществляется в обычном режиме, - уточняют в мэрии.

А вот пассажирам микроавтобуса повезло меньше. По свидетельствам очевидцев аварии, одной женщине из маршрутки понадобилась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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