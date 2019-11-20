2019-11-20T20:06:13+03:00
Общество

В Волгограде потратят 10 миллионов рублей на ремонт двух этажей ЦУМа

За эти деньги обновят 4 и 5 этажи здания
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За долгие годы позаброшенное здание ЦУМа сильно обветшало.За долгие годы позаброшенное здание ЦУМа сильно обветшало.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Долгие годы Центральный универмаг Волгограда стоит в заброшенном состоянии. Судились, рядились, а объект культурного наследия федерального значения все ветшал. В прошлом году область его наконец-то отвоевала, и ЦУМ передали в управление областному краеведческому музею. Пошли разговоры о ремонте. И вот в конце 2019-го нашли 10 миллионов в бюджете на обновление. На сайте Госзакупок появилось сразу несколько лотов на выполнение работ в ЦУМе. Заказчиком выступает областное «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».

Пока планируют отремонтировать только два этажа - четвертый и пятый. Так следует из документации, представленной на сайте Госзакупок. 2 миллиона - на ремонт 5-го этажа, 2,4 миллиона - на обновление 4-го этажа. Плюс полностью обновят системы кондиционирования и вентиляции, установят новую пожарно-охранную сигнализацию и заменят всю систему освещения.

Напомним, ранее 1,7 миллиона рублей были выделены на текущий ремонт лестницы в здании и кабинетов на четвертом этаже (где раньше располагался областной комитет культуры).

ИСТОЧНИК KP.RU

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