В Волгограде отремонтируют один этаж ЦУМа

26 Окт. 23:53 2019-10-26T23:53:11+03:00

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В самом центре Волгограда уже несколько лет пустует и, по сути, разрушается здание бывшего Центрального универмага. Лишь в подвальном помещении, где во время Сталинградской битвы взяли в плен фельдмаршала Паулюса, работает музей. Остальные этажи с первого по четвертый пустуют, кое-где завалены хламом, старым реквизитом. Вскоре на верхнем этаже ЦУМа, где ранее размещался областной комитет культуры, начнется ремонт. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок. Потратят на ремонт 1,78 миллиона рублей. На эти деньги должны привести в порядок помещения четвертого этажа и лестницу. Заказчик – областной краеведческий музей, в чьем оперативном управлении находится все здание.

Как сообщает «КП-Волгоград», речь идет не о капитальном ремонте исторического здания, а о текущем ремонте - шпатлевка, грунтовка, покраска, облицовка плиткой, монтаж подвесных потолков и установка светильников. Причем выполнять ремонт должны предприятия малого бизнеса либо социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие разрешение на работы с объектами культурного наследия. А уложиться рабочие должны всего в 10 дней.

Что в итоге будет с ЦУМом пока не ясно. Однако власти обещали его не продавать, а использовать под выставочные и торговые залы. В ближайшее время также планируют выделить средства на ремонт фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU