Бочаров: ЦУМ продавать не будут

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-05T17:10:40+03:00

Что будет размещаться в историческом здании центрального универмага Волгограда, власти решат до конца 2018 года

Здание Центрального универмага Волгограда пустует уже много лет. В 90-х годах объект культурного наследия попал в частные руки. Власти мириться с этим не стали. Судебные тяжбы уже завершены, здание принадлежит государству. Сейчас ЦУМ находится в оперативном управлении краеведческого музея. А областные власти решают, как использовать историческое наследие. Сейчас эти пыльные, захламленные, но просторные залы пустуют. Но продавать ЦУМ не будут, как бы ни хотели этого некоторые бизнесмены. Здание будут использовать для культурной, досуговой и общественно-деловой деятельности. Здесь вполне могут разместиться и выставочные залы, и торговые площади, и смотровые площадки. Об этом заявил 5 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочего совещания в здании универмага с представителями профильных ведомств и музейного сообщества.

Для волгоградцев ЦУМ уже несколько лет закрыт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

– Объект перешел в госсобственность, но мы пока не принимаем решение о том, что там будет. Сначала нужно оценить состояние здания, – отметил губернатор. – И потом уже с архитекторами будем принимать решение, что здесь можно сделать, что разместить. Предложений очень много. Но большая часть универмага историческая, вмешательство в которую невозможно.

Огромные помещения в центре города пустуют и разрушаются.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До конца года власти региона должны принять для себя решение по поводу дальнейшей судьбы здания Центрального универмага. Причем в связке с общей концепцией развития Центрального района. Здесь пять этажей, около 9,5 тысячи квадратных метров площадей - высокие потолки, колонны, мрамор. Кстати, глава региона до этого имел представление о здании лишь понаслышке, он побывал в ЦУМе впервые.

В просторных залах могут разместиться и торговые ряды, и музейные экспонаты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Под этими лампами продавали косметику и парфюмерию. Это был центр притяжения для многих волгоградок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Красота-то какая! Я, честно говоря, не ожидал, что здесь такие огромные площади, просторные помещения. Потрясающий вид. Центр города как на ладони. Куда еще перспективней место? – заявил журналистам Бочаров. – Но нужно подумать и о строительстве парковки, чтобы люди могли приехать, оставить машину, зайти сюда, в храм, в музей, в театры, прогуляться по центру, по скверам и по набережной.

Когда-то здесь был отдел игрушек. Губернатор был удивлен. Он не ожидал увидеть такого.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На "половинных" этажах стоит вода.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Театральный реквизит сиротливо ютится в пустых залах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОДАВАТЬ ЦУМ НЕ БУДУТ

А пока в огромных залах хранится хлам. И театральные куклы, которые еще прошлым летом спрятали здесь от ливня. Да так они здесь и остались. На «половинных» этажах стоит вода – крыша прохудилась. Облетает лепнина и с потолков на центральной лестнице. Пыльно. Мрачно. Зданию явно не хватает хозяйской заботы.

Здание разрушается и требует внимания.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С протекающих потолков облетает штукатурка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Здесь здорово. Неожиданно здорово, - признается глава региона, осматривая открывающийся через панорамные окна вид на Аллею Героев, площадь Павших Борцов и строящийся храм. - Тут можно было бы сделать смотровую площадку, даже с выносом за пределы здания, потому что фасад - это пристройка, не историческая часть. По сути, только здесь и можно что-либо менять в плане архитектуры.

Губернатор оказался впечатлен масштабами, которые заложили советские архитекторы.

Небольшой экскурс в историю центрального универмага.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Здесь можно разместить абсолютно любые объекты. Здание это позволяет. И торговые площади, как раньше, и музейные, выставочные залы. И объекты делового назначения. Мы должны увязать все это вместе с исторической частью. И должны очень трепетно относиться к будущему назначению этого здания. Спешить не будем. Нужно еще завершить некоторые юридические процессы, - отметил Бочаров. – Но могу точно сказать, что здание останется в собственности Волгоградской области. Продавать мы его не будем. Не для того мы за это здание больше трех лет боролись.

Всюду хлам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Для начала решили провести полное техническое обследование. Чтобы понять, что необходимо сделать, нужно ли усиливать конструкции. Плюс обязательно сделать так, чтобы в музей «Память», где пленили Паулюса, вход был с центральной части здания.

Многие еще помнят холл ЦУМа таким.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор признал, что изменил свое мнение после осмотра ЦУМа. Здание уникальное. А, значит, люди должны иметь возможность приходить сюда. Центральный универмаг не должен быть просто памятником. Оно должен жить.

Теперь здесь живут брошенные куклы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У людей от культуры на здание свои планы.

- В этом году зданию ЦУМа 80 лет. Хорошо, что его отдадут музеям. Свои экспозиции здесь разместят краеведческий музей и музей изобразительных искусств. Будут лавки с сувенирами со всего региона, кафе. Если грамотно поработают наши архитекторы, то этот объект может превратиться в Мекку для туристов, - считает директор краеведческого музея Анатолий Мальченко. – Конечно, грустно, что столько лет с таким зданием не по-хозяйски обращались.