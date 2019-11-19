В Волгограде продолжают травить и стрелять собак с зелеными бирками

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-19T11:08:55+03:00

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Только на этой неделе волонтеры волгоградского приюта «Дино» обнаружили две искалеченные собаки с зелеными бирками: одну пытались отравить, вторую – застрелить. Оба случая не остались без внимания добровольцев. Неравнодушные волгоградцы своевременно отреагировали, но проблема истребления животных, которых подготовили для жизни рядом с людьми, остается.

Собаки с бирками - участники программы «Гуманное соседство», которую зоозащитники реализуют в городе-герое в том числе за счет бюджетных средств. Напомним, в 2019 году два приюта получили субсидию в размере 2,5 миллионов рублей. Эти деньги идут на отлов, стерилизацию и биркование бродячих собак. После процедуры животных выпускают в городскую среду, где те, по идее, не проявляют агрессию, не плодятся и не сбиваются в стаи. Но все чаще даже эти, казалось бы, безобидные дворняги, становятся объектом жестокого обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU