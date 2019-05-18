2019-05-18T08:35:56+03:00
Общество

В Волгограде травят собак, участвовавших в программе «Гуманное соседство»

Волонтеры написали заявление в полицию
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Приют "Дино"Фото: Приют "Дино"
Изменить размер текста:

В отдел полиции Краснооктябрьского района Волгограда поступило заявление о факте жестокого обращения с животным, участвовавшим в программе «Гуманное соседство». Волонтеры приюта «Дино» рассказали, что молодого пса по кличке Клепа отравили 17 мая.

- Как и другие животные-участники этой программы, пес был кастрирован, привит от бешенства и биркован в приюте «Дино». Все собаки-участники этой программы содержались в приюте и проверены на отсутствие агрессивной реакции на окружающих, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

Даже после длительной процедуры подготовки животного к свободной жизни, зоозащитники продолжали наблюдать за ним в условиях жизни на улице. Ведь главная цель «Гуманного соседства» - создать комфортную среду для бездомных животных и людей, обеспечить полную безопасность.

- Запустить эту программу стоило больших трудов. Первыми на улицах города стали появляться собаки с продолговатыми зелеными бирками. На них, как и положено, уникальный номер животного-участника, занесенный в спецреестр. Со слов соседей, женщина, угрожавшая отравлением собаки, работает педагогом в одной из школ города, - возмущены волонтеры.

Напомним, программа «Гуманное соседство» появилась в Волгограде перед ЧМ-2018. Сотни животных были отловлены с улиц города-героя, за счет приютов «Дино» и «Лисена» биркованы и выпущены на волю. Такие собаки не представляют угрозы. Они здоровы, не агрессивны и, главное, не размножаются. Полицейские проводят проверку по факту нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На набережной Волгограда начался фестиваль «#Вдохновляйся2019»
Жительнице Волгоградской области грозит три года тюрьмы за фиктивную прописку иностранцев
В Волгограде по факту ДТП с маршруткой № 15С возбудили уголовное дело
На юге Волгограда горел павильон торгового комплекса
В Волгограде задержали семерых адептов Свидетелей Иеговы*
В Волгоградской области нет отопления в 35 Домах культуры
Волгоградский «Ротор» получил лицензию РФС на следующий сезон
За два года на переселение волгоградцев из аварийных домов потратят 600 миллионов рублей
В Волгограде застройщик ЖК «Адмиралтейсткий» украл восемь миллионов рублей у дольщиков
Волгоградка споила подругу и продала ее квартиру
В Волгограде гаишники погоняли таксистов: оштрафовали 35 водителей
В Волгограде пожарные и сотрудники ФСБ провели учения на Краснознаменской
Улица имени Иншакова появится в Волгограде