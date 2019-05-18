В Волгограде травят собак, участвовавших в программе «Гуманное соседство»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-18T08:35:56+03:00

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В отдел полиции Краснооктябрьского района Волгограда поступило заявление о факте жестокого обращения с животным, участвовавшим в программе «Гуманное соседство». Волонтеры приюта «Дино» рассказали, что молодого пса по кличке Клепа отравили 17 мая.

- Как и другие животные-участники этой программы, пес был кастрирован, привит от бешенства и биркован в приюте «Дино». Все собаки-участники этой программы содержались в приюте и проверены на отсутствие агрессивной реакции на окружающих, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино».

Даже после длительной процедуры подготовки животного к свободной жизни, зоозащитники продолжали наблюдать за ним в условиях жизни на улице. Ведь главная цель «Гуманного соседства» - создать комфортную среду для бездомных животных и людей, обеспечить полную безопасность.

- Запустить эту программу стоило больших трудов. Первыми на улицах города стали появляться собаки с продолговатыми зелеными бирками. На них, как и положено, уникальный номер животного-участника, занесенный в спецреестр. Со слов соседей, женщина, угрожавшая отравлением собаки, работает педагогом в одной из школ города, - возмущены волонтеры.

Напомним, программа «Гуманное соседство» появилась в Волгограде перед ЧМ-2018. Сотни животных были отловлены с улиц города-героя, за счет приютов «Дино» и «Лисена» биркованы и выпущены на волю. Такие собаки не представляют угрозы. Они здоровы, не агрессивны и, главное, не размножаются. Полицейские проводят проверку по факту нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU