Плата за коммуналку в Волгограде в 2020 году вырастет на 4%

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-08T09:54:36+03:00

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Каждый год коммуналка растет в цене, пробивая очередную брешь в семейных бюджетах волгоградцев. Обычно увеличивают тарифы с 1 июля, хотя в этом году из-за увеличения ставки НДС это произошло дважды. В 2020 году плата за коммунальные услуги снова вырастет один раз – с 1 июля. В Волгоградской области цена на газ, электричество, воду, тепло подорожает на 4%. Такой предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги на 2020 год установило для региона правительство РФ.

- В первом полугодии 2020 года в Волгоградской области тарифы на коммунальные услуги не увеличатся, - поясняют «КП-Волгоград» в областном комитете тарифного регулирования.

Чиновники отмечают, что в некоторых регионах страны средний индекс повышения платы за коммуналку будет выше, чем в Волгограде, и дойдет до 6,5%, например, в Чеченской республике. На 5% станет дороже коммуналка в Омской области и в Москве. Но все же в большинстве регионов страны коммуналка повысится на 3,6%, а меньше всего это подорожание ударит по карману жителей Ненецкого АО, где тарифы поднимут на 2,4%.

- Предельно допустимое отклонение роста платы за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям от среднего индекса по региону составляет 2,4%, - предупреждают в профильном комитете.

Это значит, что волгоградские депутаты вполне могут вновь «попросить» губернатора поднять цены на воду и тепло в отдельном городе или районе не на 4%, а на 6,4%. Чтобы покрыть все возрастающие аппетиты и расходы ресурсоснабжающих компаний.

Так, в 2015 году тарифы в Волгограде выросли вдвое больше «предела» - на 15,26 процента, в 2016-м - на 6,6% вместо 4,3%, в 2017-м несмотря на массовые возмущения тарифы увеличились на 9,8%. Это вдвое больше предельного индекса в 4,2%, который установило для региона правительство РФ. Задрать планку решили местные депутаты и губернатор. Приятным исключением стал Волжский.

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ИСТОЧНИК KP.RU