2019-10-27T11:55:31+03:00
Происшествия

В Волгоградской области сын и мать скончались, поев суп с грибами

В больнице еще двое родственников, которые вместе трапезничали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За жизнь еще двух "грибников" сейчас борются медики.За жизнь еще двух "грибников" сейчас борются медики.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Еще один смертельный случай отравления грибами произошел в Волгоградской области. В Еланском районе скончались после трапезы сын и пожилая мать. Еще двое - в больнице на грани между жизнью и смертью.

Произошло ЧП в селе Ивановка. Накануне 42-летний хозяин дома, его 74-летняя мать, а также двое родственников 48-летний мужчина и 59-летняя женщина насобирали в лесу грибов и решили побаловать себя деликатесом - сварили грибной суп. Кушали его все вместе. А утром двое из присутствующих не проснулись. Всем так резко стало плохо, что люди не успели даже вызвать «скорую».

Как уточняют «КП-Волгоград» в следственном управлении региона, «неотложку» вызвал глава поселка, который наведался в дом.

- Сын и его мать - хозяева дома уже были мертвы. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Двоих гостей увезли в Еланскую больницу в тяжелом состоянии, - уточняют в ведомстве.

Сейчас за жизни грибников борются медики.

Напомним, за последний месяц это не первая жертва отравления грибами. 1 октября скончалась бабушка с юга Волгограда, позже - мужчина из Новониколаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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