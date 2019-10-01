В Волгограде 86-летняя бабушка умерла от отравления грибами

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-01T10:48:31+03:00

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В Волгограде после сентябрьских дождичков люди отправились за грибами. Кто-то едет за город в дальние районы Урюпинский, Нехаевский, чтобы набрать белых грибов, кто-то отправляется поближе: за маслятами и груздями на остров Сарпинский, кто-то идет в лесок неподалеку. Несут целыми ведрами. Но грибы, к сожалению, продукт очень непредсказуемый. Мало того, что его нужно правильно собрать, не положив в корзинку ядовитый, его еще нужно правильно приготовить и хранить. К сожалению, в эти выходные уже есть первая жертва. Из Красноармейского района в отделение токсикологии больницы №25 доставили 86-летнюю бабушка. «Скорая» привезла ее в тяжелейшем состоянии. Врачи как могли боролись за ее жизнь. Но ослабленный иммунитет пенсионерки не выдержал такой интоксикации. Бабушка умерла.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели старушки. Предстоит выяснить: сама ли волгоградка их собрала или купила где-то у уличных торговцев, каким образом она их готовила.

Всех профессиональных грибников и любителей тихой охоты просят быть особенно внимательными при сборе желанных боровиков и даже шампиньонов. Ни в коем случае не давайте грибы детям до 14 лет. Те, которые для вас будут безопасными и вкусными, для них могут оказаться смертельной отравой.

ИСТОЧНИК KP.RU