В Волгоградской области мужчина умер, наевшись грибов
Грибной сезон в Волгоградской области в разгаре. Но, к сожалению, наряду с хорошими новостями о том, что грибов в этом году уродилось много, приходят и печальные вести. Уже зарегистрированы первые жертвы «тихой охоты»: в Новониколаевском районе Волгоградской области от отравления грибами скончался 53-летний мужчина.
Волгоградец собрал «урожай» в местном лесу и вдоволь наелся осенних даров. Это было вечером 3 октября. Уже на следующее утро он почувствовал себя очень плохо, но в больницу не пошел. Как обычно бывает - понадеялся на «авось само пройдет». В медучреждение мужчина обратился только 7 октября.
- Мужчина поступил в очень тяжелом состоянии, и, несмотря на все усилия медиков, он скончался 8 октября, - рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.
Предположительно, мужчине вместе со съедобными грибами попалась в тарелку и ядовитая бледная поганка.
ИСТОЧНИК KP.RU