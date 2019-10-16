В Волгоградской области мужчина умер, наевшись грибов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-16T14:53:20+03:00

Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его не спасли. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Грибной сезон в Волгоградской области в разгаре. Но, к сожалению, наряду с хорошими новостями о том, что грибов в этом году уродилось много, приходят и печальные вести. Уже зарегистрированы первые жертвы «тихой охоты»: в Новониколаевском районе Волгоградской области от отравления грибами скончался 53-летний мужчина.

Волгоградец собрал «урожай» в местном лесу и вдоволь наелся осенних даров. Это было вечером 3 октября. Уже на следующее утро он почувствовал себя очень плохо, но в больницу не пошел. Как обычно бывает - понадеялся на «авось само пройдет». В медучреждение мужчина обратился только 7 октября.

- Мужчина поступил в очень тяжелом состоянии, и, несмотря на все усилия медиков, он скончался 8 октября, - рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.

Предположительно, мужчине вместе со съедобными грибами попалась в тарелку и ядовитая бледная поганка.

ИСТОЧНИК KP.RU