2019-10-16T14:53:20+03:00
Происшествия

В Волгоградской области мужчина умер, наевшись грибов

Причиной отравления стала бледная поганка
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его не спасли.Мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его не спасли.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Грибной сезон в Волгоградской области в разгаре. Но, к сожалению, наряду с хорошими новостями о том, что грибов в этом году уродилось много, приходят и печальные вести. Уже зарегистрированы первые жертвы «тихой охоты»: в Новониколаевском районе Волгоградской области от отравления грибами скончался 53-летний мужчина.

Волгоградец собрал «урожай» в местном лесу и вдоволь наелся осенних даров. Это было вечером 3 октября. Уже на следующее утро он почувствовал себя очень плохо, но в больницу не пошел. Как обычно бывает - понадеялся на «авось само пройдет». В медучреждение мужчина обратился только 7 октября.

- Мужчина поступил в очень тяжелом состоянии, и, несмотря на все усилия медиков, он скончался 8 октября, - рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.

Предположительно, мужчине вместе со съедобными грибами попалась в тарелку и ядовитая бледная поганка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В чем выгода индивидуального инвестиционного счета для облигаций федерального займа
Стало известно, кто будет руководить комитетами администрации Волгоградской области
С Дмитрием Семененко, бывшим руководителем департамента мэрии, простятся 17 октября
В Волгограде госинспектора рыбнадзора отправили в колонию за взятки
Астраханка сняла с карты спящего моряка заработанные за рейс деньги
Звонят из банка: волгоградки лишились почти полумиллиона рублей из-за мошенников
Дама на «Лексусе» устроила аварию с маршруткой в Волжском
На перекрестке улицы Комсомольская и проспекта Ленина тестируют новые выносные светофоры
В Волгограде обещают густые туманы по утрам и ночам
Под Волгоградом поймали «закладчиков» с крупной партией наркотиков
Дело маршрутчика, изнасиловавшего в Волгограде 13-летнюю девочку, передали в суд
В Волгограде умер бывший глава департамента мэрии Дмитрий Семененко
17 октября волгоградцев зовут на бесплатные экскурсии по городу
В Волгограде сотрудника РЖД отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет
За три месяца в первом волгоградском центре онкопомощи выявили больше ста больных раком
"Стандарты красоты вредят здоровью": ролик про бодипозитив девочки из Волгограда набрал миллионы просмотров
Волгоградской области в 2020 году на дороги дадут 3,2 миллиарда рублей
В парке на юге Волгограда установят девятиметровый двухмачтовый корабль
В Волгограде ищут семью, пропавшую загадочным образом 30 лет назад