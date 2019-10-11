Три центнера старых батареек собрали волгоградцы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-11T14:49:40+03:00

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Летом Светлоярский район Волгоградской области стал экспериментальной территорией. Здесь установили контейнеры не только для бытовых отходов, но и для старого электрооборудования. За три месяца жители одного района передали на утилизацию более трех центнеров отработавших срок батареек и электроприборов, а также более 1,2 тысячи ртутных ламп. Теперь к пилотному российско-шведскому экологическому проекту по раздельному сбору мусора подключится еще один район области - Среднеахтубинский. Там уже подготавливают необходимую инфраструктуру.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, в рамках эксперимента в Светлоярском районе оборудовали десять площадок для старого электрооборудования. Также открыли 11 мест, куда можно сдать ртутьсодержащие лампы, и 12 пунктов приема старых батареек. Вывозили их две компании. Компания «ЭкоСтандарт» отвечает за утилизацию оборудования, содержащего ртуть. А «ВМС Рециклинг» - перерабатывает отходы электрического и электронного оборудования. Обе фирмы могут собирать и перевозить батарейки – на каждый вид отходов нужна лицензия.

В скором времени на раздельный сбор мусора придется перейти и остальным. В России запрещено свозить на полигоны для захоронения отходы с полезными компонентами. В их числе не только макулатура, но и лом черных и цветных металлов, ртутьсодержащие отходы, шины, стекло, полимеры. С 1 января 2021 года список пополнят отходы электроники, бытовой техники и аккумуляторы. Однако, как показывают опросы, большинство волгоградцев к разделению мусора еще не готовы.

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ИСТОЧНИК KP.RU