Как выбросить ртутную лампу и не навредить природе

Ртутные лампы сегодня есть почти в каждом доме и офисе. Это и освещение улиц и бактерицидные, кварцевые и люминесцентные лампы, которые мы часто называем энергосберегающими. Есть еще много разновидностей. Такие осветительные приборы могут служить в десятки раз дольше ламп накаливания. Но использовать их нужно с максимальной осторожностью, потому что они содержат ртуть, которая, попадая в атмосферу, вредит всему вокруг. Поэтому «перегоревшая» лампочка не должна храниться дома. Но и выбрасывать ее в ведро и далее в мусорный контейнер нельзя. Ртутные лампы необходимо отправить на утилизацию в соответствии с принятыми нормативами. Делать это могут только организации, имеющие специальную лицензию.

- Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к 1-му классу опасности – это чрезвычайно опасные отходы, - отмечают в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.

Поэтому для горожан чиновники подготовили памятку, что и как делать с отработавшими свой срок ртутосодержащими лампами.

Первое и главное, что нужно запомнить - в ведро, мусопровод, контейнер такую лампочку выбрасывать категорически нельзя. Разбитые или перегоревшие целые ртутьсодержащие лампы нужно отнести в специальные пункты приема.

Если лампочка лопнула или разбилась, нужно проветрить комнату, исключая сквозняк. Делать это не менее двух часов, а лучше сутки. Защитите руки резиновыми перчатками и соберите все крупные осколки, включая цоколь лампы, в стеклянную банку с холодной водой. Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия можно подобрать с пола при помощи мокрой тряпки или ваты. Их тоже положите в банку с водой. Затем емкость закройте крышкой и оставьте в темном нежилом помещении. Полы дома вымойте с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым раствором. Сами примите душ. А одежду, в которой вы убирались или находились, когда разбилась ртутная лампа, достаточно постирать отдельно от других вещей.

При этом нельзя: включать кондиционер или собирать остатки лампы пылесосом, пользоваться метелкой, сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.

Конечно, нельзя уследить за всеми, и кто-то все же отправит опасную лампу в обычную мусорку. Но если вы переживаете за будущее планеты и своих детей, сделайте все по правилам!

СПРАВКА «КП»

Куда отнести опасную лампу в Волгограде