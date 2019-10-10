Лишь 14 процентов волгоградцев согласны разделять мусор

СЕГОДНЯ 21:10 2019-10-10T21:41:13+03:00

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Мир уже давно пришел к неизбежному решению разделять мусор. Люди в Европе или в той же Японии выносят домашние отходы в разных пакетах: стекло, пластик, органика. У нас в Волгограде в этом году в Центральном районе установили несколько современных контейнерных площадок. Это должно научить волгоградцев экологической жизни. Но даже при этих вроде бы комфортных условиях горожане продолжают сваливать мусор в одно ведро. Мы не готовые приложить минимальные усилия ради будущего своих детей. И это еще раз подтвердило исследование Domofond.ru.

Респондентам задавали простой вопрос: «Готовы ли вы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности». И лишь 23 процента ответили да. У 8 процентов были неподалеку современные контейнеры. Еще 12 готовы жертвовать временем на распределение, если их поставят.

Но это общие результаты по стране. Стоит посмотреть ситуацию по городам. И в этом вопросе Волгоград – на последнем месте. Разделять мусор хотят только 14,8 процентов опрошенных, еще 81 процент не готов это делать, даже если создадут идеальные условия. Примерно на том же уровне Омск и Нижний Новгород

А вот победителями стали жители Казани, Воронежа и Екатеринбурга. Например, в Татарстане - 39 процентов рассматривают для себя вариант с распределение по пакетикам.

ИСТОЧНИК KP.RU