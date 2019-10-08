По делу о мошенничестве в сфере автострахования осудят сообщника Щура и Литивненко

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-08T15:35:29+03:00

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Первый фигурант по громкому делу об отмывании денег в сфере автострахования идет по суд: 30-летний безработный житель Волгограда был сообщником экс-депутатов Волгоградской гордумы Федора Литвиненко, Алексея Зверева и Евгения Щура. Последние пока находятся под домашним арестом с правом прогуливаться на свежем воздухе и знакомиться с сотнями томов по их уголовному делу.

Обвиняемому вменяют также мошенничество в крупном размере и обогащение на 4 миллиона рублей всего за один год работы в преступной компании.

- С целью получения страховых выплат обвиняемый совместно с сообщниками предоставил страховщикам заведомо ложные документы о 96 якобы зафиксированных дорожно-транспортных происшествиях, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Центральный районный суд, где его рассмотрят по существу. Срок мужчине грозит немалый – до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU