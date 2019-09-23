Суд выпустил из-под ареста экс-депутатов гордумы Волгограда Щура и Литвиненко

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-23T17:23:38+03:00

Суд посчитал, что бившие депутаты никуда не сбегут и можно их отпустить пока. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Два года в СИЗО, меньше года под домашним арестом и вот уже суд еще более смягчил наказание двум экс-депутатам гордумы Волгограда Евгению Щуру и Федору Литвиненко. Теперь им запрещено всего лишь выходить из своих квартир с 10 вечера до 6 утра, и нельзя общаться с участниками уголовного дела (ну за исключением адвокатов, лиц, осуществляющих уголовное преследование и судопроизводство). В остальном почти свободны, хоть судебное разбирательство еще продолжается.

Напомним, что эти «слуги народа» заработали десятки миллионов на аферах с ОСАГО. Евгений Щур, Алексей Зверев, в позже выяснилось, что и еще один их коллега - Федор Литвиненко - создали фирму через подставных лиц и через суд взыскивали у страховых компаний компенсации за фиктивные ДТП. Через опять же подставные фирмы, они завышали стоимость ремонта машин, плюс требовали возмещения затрат на юристов… Суммы ущерба страховщики оценивают в более ста миллионов рублей.

Депутатов арестовали в декабре 2016-го. Сегодня суд посчитал, что не оснований и дальше держать Литвиненко и Щура под домашним арестом. Мол, все эти годы, они не нарушали режим, производству следственных действий не препятствовали.

- Постановлением Волгоградского областного суда от 23 сентября мера пресечения, избранная в отношении Щура и Литвиненко была изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий, - уточняют «КП-Волгоград» в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU