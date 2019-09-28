2019-09-28T16:22:41+03:00
Происшествия

«Проснулись от грохота»: в доме на улице Олимпийской в Волгограде опять рухнула стена

Это уже третий инцидент в ветхих двухэтажках на юге города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стена долго была в трещинах. Сегодня рухнула. Фото администрации Волгограда.Стена долго была в трещинах. Сегодня рухнула. Фото администрации Волгограда.
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Утро 28 сентября для жителей улицы Олимпийской в Красноармейском районе опять началось с ужаса.

«В 05.45 мы проснулись от грохота, ведь дом затрясся. Сразу догадались - рухнула стена, которая угрожающе нависала последние несколько месяцев. Это уже третье обрушение облицовки за последние годы. Первый раз - в 2007 году, тогда дом обложили новым, белым кирпичом. В 2015 году этот же новый кирпич рухнул на газовую трубу. К счастью, все обошлось. Сегодня снова судьба отвела от беды и никого не убило, а ведь могло», - с ужасом описывают свои злоключения жители дома №17.

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На улице Олимпийской в Волгограде обвалилась еще одна двухэтажка
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Их дом был признан аварийным, но жильцов пока расселяют только в обещаниях.

- Говорят, ждите - ваша очередь наступит в 2025 году. Так и живем в страхе, что однажды, дом сложится, как карточный домик. Может тогда будут предприняты меры? - с печальной иронией говорят волгоградцы.

В мэрии уверяют, что о проблеме знают, и занимаются.

- В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники управляющей компании ведут работы по уборке мусора, работу контролируют специалисты районной администрации. Деревянный двухэтажный дом по ул. Олимпийской построен в середине 50-х годов прошлого века. После признания дома не пригодным для проживания, он был включен в программу по расселению аварийного жилья, - отчитываются в мэрии Волгограда.

И добавляют, что расселение жителей аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Для его реализации весной этого года в регионе была разработана адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах

Напомним, что это уже третье ЧП на улице Олимпийской за этот год. В мае 2019 в доме №8 сразу в двух квартирах рухнул потолок. Дом был старый, 1953 года постройки. Как и многие другие. А 22 июня обрушился дымоход в доме №13 по этой же улице. Тогда власти пообещали провести поквартирный обход домов по этой улице, чтобы избежать возможных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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