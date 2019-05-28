2019-05-28T17:56:58+03:00
Происшествия

В двухэтажке на юге Волгограда обрушился потолок

Жильцам пострадавших квартир обещают предоставить временное жилье
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Несколько соседних домов признали аварийными, но расселять не спешат.Несколько соседних домов признали аварийными, но расселять не спешат.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Вторник, 28 мая, жильцы дома №8 по улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда запомнят надолго. В двух квартирах старой двухэтажки рухнул потолок и часть стены. В одной кусками штукатурки и кирпичами завалило санузел, в другой - кухню и жилую комнату. Жильцов там в этот момент не было, хотя несколько женщин с детьми находились в соседних квартирах. К счастью, никто не пострадал. На место ЧП приехали чиновники администрации, МЧС, муниципальная служба спасения. Пострадавшим обещают предоставить временное жилье. Жителям остальных шести квартир разрешили вернуться в помещения. А разваливающийся дом будут ремонтировать.

Газ в этом доме отключили еще две недели назад, когда в одной из квартир на первом этаже пошла трещина. Дом старенький, 1953 года постройки. Два этажа, восемь квартир, деревянные перекрытия, около двух десятков жильцов. Позже туда подвели централизованное отопление, обложили кирпичом. В отличие от соседних похожих домов аварийным его не признали. Таких в Волгограде немало. Капитальный ремонт намечен на 2020 - 2022 годы.

- Произошло разрушение старого дымохода, расположенного внутри межкомнатной стены и проходившего через две квартиры, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. - Этот дымоход не эксплуатируется уже много лет с момента подключения здания к централизованному отоплению.

На юге Волгограда в доме обрушились потолки.Автор видео: читатели V1.RU

Чиновники заверили, что уже завтра обслуживающая дом управляющая компания начнет восстанавливать разрушенный дымоход.

Напомним, в Волгоградской области на данный момент признаны аварийными более четырех сотен домов. В мае регион получил первый аванс в 176 миллионов рублей на расселение домов, которые признаны аварийными и ветхими с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. В очереди жильцы 318 развалюх. Первыми в 2019 году новые квартиры получат обитатели шести аварийных домов в Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. Домов на Олимпийской среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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