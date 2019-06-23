И снова ЧП на Олимпийской: в доме на юге Волгограда рухнула стена

22 июня в еще одном доме №13 по улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда случилось ЧП – рухнула стена, соединяющая ванну и кухню, а также часть потолка. Никто не пострадал, но жить в таких условиях невозможно. Газ отключили, квартира завалена кирпичами. Но и это не самое страшное: каждый день жильцы боятся того, что провалится пол.

- Нашему дому 65 лет, обещают переселить в 2023 году. Раньше обещали в 2008-2012 годах, после 2015-ом. Сейчас новая «программа». Никто уже не верит, что реально расселят, - рассказала КП-Волгоград жительница дома Галина.

Фото: Галина Ларионова

По словам женщины, они уже выиграли суд за выплату компенсации – дом разваливается и внутри, и снаружи. Но ремонтировать неремонтируемое никто не хочет, люди ждут, когда переедут в безопасное место. Напомним, первый инцидент в 2019 году случился в мае в доме №8 – там рухнул потолок. 22 июня в доме №13 развалился дымоход. Первый обещали капитально отремонтировать, а во втором случае во всем обвинили самих жильцов, которые снесли стенку между ванной и туалетом. Но власти пообещали поквартирно обойти все дома.

- Уже сейчас очевидно, что наиболее вероятной причиной обрушения бывшего дымохода стала несогласованная перепланировка. Увеличивая площадь санузлов для того, чтобы в них поместились ванные, жители частично демонтируют дымоходы, нарушая целостность конструкции. Как следствие, дымоход начинает разрушаться. Поквартирный обход позволит выявить такие факты, - считает заместитель главы администрации Красноармейского района Александр Гладков.