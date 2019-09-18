2019-09-18T20:06:50+03:00
Происшествия

В Астрахани экс-министра строительства и ЖКХ будут судить за растрату 19 миллионов рублей

Василию Корнильеву утвердили обвинительное заключение
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Деньги, которые должны были идти на капремонт астраханских домов, уходили некой коммерческой организации.Деньги, которые должны были идти на капремонт астраханских домов, уходили некой коммерческой организации.
Изменить размер текста:

В Астрахани на скамью подсудимых отправится бывший региональный министр строительства и ЖКХ Василий Корнильев. Его обвиняют в растрате 19,8 миллионов рублей, которые предназначались для проведения капремонтов в астраханских домах.

В середине июля 2019-го в Астрахань нагрянул Генпрокурор РФ, и сразу после его визита последовала череда арестов и 17 уголовных дел, в которых оказались замешаны чиновники всех уровней. Арестовали и трех министров. В том числе и Василия Корнильева. Именно к его работе в сфере ЖКХ у правоохранителей возникли вопросы. На данный момент слледователи СУ СК по Астраханской области уже собрали все факты, доказывающие вину Корнильева. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

- По версии следствия, с 2016 по 2018 годы экс-министр незаконно предоставлял Фонду капремонта деньги в виде субсидий из бюджета региона на оплату услуг некой коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». Хотя такие услуги не предусмотрены ни Жилищным кодексом РФ, на законодательными актами Астраханской области. Так, по этой схеме незаконно были использованы более 19 миллионов бюджетных рублей, - поясняют «КП-Волгоград» в следственном комитете.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение экс-министру ЖКХ и дело передали в Кировский райсуд Астрахани.

Напомним, что из 17-ти заведенных уголовных дел о мошенничествах в астраханской сфере ЖКХ в суд направлено 16 дел, в том числе в отношении и. о. министра строительства и ЖКХ области, бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области и иных бывших и действующих чиновников, в том числе главы МО «Астраханский сельсовет» и бывшего главы МО «Наримановский район».

Кроме того, 29 августа 2019 года вынесен приговор бывшему начальнику отдела по работе с населением администрации Кировского района города Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: сильный ветер обрушится на Волгоградскую область 19 сентября
Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух на юге Волгограда
В Волгограде появился центр национальных культур
Три миллиона кубометров мусора выбросили волгоградцы за полгода
Три вуза Волгограда попали в рейтинг «Национальное признание»
Волгоградцы потратили на продукты, алкоголь и сигареты 120 млрд рублей
В Астрахани главврач уволился после того, как разбил телефон подчиненной
32 килограмма марихуаны нашли у торговцев наркотиками под Волгоградом
Под Волгоградом уничтожили бутылки с "Коктейлем Молотова"
Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов
Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии
Волжанка с битой напала на случайного прохожего
Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином
В Астрахани женщина покусала полицейского за руку
Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей
Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся
Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина
Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся