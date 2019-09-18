В Астрахани экс-министра строительства и ЖКХ будут судить за растрату 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-18T20:06:50+03:00

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В Астрахани на скамью подсудимых отправится бывший региональный министр строительства и ЖКХ Василий Корнильев. Его обвиняют в растрате 19,8 миллионов рублей, которые предназначались для проведения капремонтов в астраханских домах.

В середине июля 2019-го в Астрахань нагрянул Генпрокурор РФ, и сразу после его визита последовала череда арестов и 17 уголовных дел, в которых оказались замешаны чиновники всех уровней. Арестовали и трех министров. В том числе и Василия Корнильева. Именно к его работе в сфере ЖКХ у правоохранителей возникли вопросы. На данный момент слледователи СУ СК по Астраханской области уже собрали все факты, доказывающие вину Корнильева. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

- По версии следствия, с 2016 по 2018 годы экс-министр незаконно предоставлял Фонду капремонта деньги в виде субсидий из бюджета региона на оплату услуг некой коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». Хотя такие услуги не предусмотрены ни Жилищным кодексом РФ, на законодательными актами Астраханской области. Так, по этой схеме незаконно были использованы более 19 миллионов бюджетных рублей, - поясняют «КП-Волгоград» в следственном комитете.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение экс-министру ЖКХ и дело передали в Кировский райсуд Астрахани.

Напомним, что из 17-ти заведенных уголовных дел о мошенничествах в астраханской сфере ЖКХ в суд направлено 16 дел, в том числе в отношении и. о. министра строительства и ЖКХ области, бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области и иных бывших и действующих чиновников, в том числе главы МО «Астраханский сельсовет» и бывшего главы МО «Наримановский район».

Кроме того, 29 августа 2019 года вынесен приговор бывшему начальнику отдела по работе с населением администрации Кировского района города Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU