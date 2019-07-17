Сразу трех министров и 12 чиновников задержали в Астрахани за аферы в ЖКХ

Сфера ЖКХ в Астраханской области всегда была самой криминальной. Именно среди «коммунальщиков» больше всего осужденных высокопоставленных чиновников. Но чтобы в один день возбудили сразу 17 уголовных дел – такого Астрахань еще не знала, да и страна тоже. В числе обвиняемых два бывших министра и один действующий министр ЖКХ и строительства. И далее по списку: экс-первый замминистр строительства и ЖКХ области, глава Астраханского сельсовета, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, два «строительных» бизнесмена, экс-глава Наримановского района, бывший сотрудник стройнадзора области, начальник отдела технадзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации Астрахани, заместитель главы Камызякского района по вопросам ЖКХ и строительства, директор и заместитель МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» и бывший замглавы Камызякского района. Все они подозреваются в мошенничестве и в превышении должностных полномочий.

В числе обвиняемых - Олег Гужвинский, и.о. министра ЖКХ. Фото: правительство Астраханской области

Одно из обвинений: министерство ЖКХ предоставило фонду капремонта бюджетные субсидии для оплаты услуг коммерческой организации «ОАО «Социальные гарантии». А это противоречит Жилищному кодексу РФ. Таким образом, бюджет недосчитался 47 миллионов рублей. Министры (видимо, вместе с креслом, они передавали и «темные» дела) об этом знали и способствовали нарушению закона.

Также, по версии следствия, астраханские чиновники, ответственные за аварийное жилье, заключили контракт с двумя бизнесменами на строительство квартир для жильцов из ветхих домов. Строить должны были и в Астрахани и в Камызякском и Наримановском районах. Но подозреваемые подписывали акты выполненных работ, прекрасно зная, что до конца дома не построены, что их качество оставляет желать лучшего и дома не соответствуют первоначальным утвержденным проектам.

Также предстоит ответить двум чиновникам и за бездействие. Например, начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани знала, что дом по улице Ахшарумова аварийный, но она не включила его в программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы». Оставили без внимания и дом по улице Лычманова, в который заходить опасно – не говоря уже о жить. Но ответственный за этот вопрос госслужащий лишь рекомендовал самим собрать документы о признании дома аварийным (это стоит больших денег). Так что у людей даже надежды не было на переселение.

Правда, сейчас после громкого скандала, ситуация скорее всего поменяется.

Аресты связывают с визитом в региона заместителя генерального прокурора. Фото: правительство Астраханской области

Многие связывают (и вполне обоснованно) масштабное задержание с визитом в Астраханскую область Андрея Кикотя, замгенпрокурора РФ в ЮФО. Он приехал в Астрахань 16 июля. Поводом стали многочисленные заявления в прокуратуру о нарушении закона в сфере ЖКХ и бездействии чиновников.

- В Астраханской области в этой сфере сложилась неблагополучная ситуация по сравнению с другими регионами Южного федерального округа, - заявил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть на встрече с жителями.

Причины, по его мнению две: злоупотребления со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и недобросовестное исполнение контрактов подрядными организациями. За первую правоохранительные органы уже взялись

Кстати, кресло коммунального начальника не самое счастливое. В 2017 году осудили экс-министра Виктора Яковлева на два года колонии за мошенничество по программе «Чистая вода». В городской администрации под суд попал Геннадий Диденко – на тот момент вице-мэр. Его осудили на полтора года условно за превышение должностных полномочий и за халатность. Сейчас Диденко вернулся к работе в администрацию. Получил четыре года колонии экс-начальник городского ЖКХ Андрей Ковалев – за мошенничество.