В Астрахани двух министров ЖКХ - бывшего и нынешнего - арестовали на два месяца
Сегодня, 18 июля, в Кировском райсуде Астрахани вынесли первые решения по громкому делу, связанному с махинациями и растратами в программе переселения людей из аварийного жилья. Так, экс-министра строительства и ЖКХ Сергея Кучумова отправили за решетку на два месяца - вплоть до 16 сентября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении 27 миллионов рублей.
По сведениям Астраханской прокуратуры Кучумов незаконно расходовал бюджетные деньги, которые фонд капремонта в качестве вознаграждения по агентскому договору выплачивал ОАО «Социальные гарантии».
- Подобные обвинения незаконны. Этот агентский договор действует и сейчас и никем не был признан незаконным. По нему проводилась и прокурорская проверка, которая не нашла нарушений, - цитирует ТАСС адвоката Кучумова.
Сам экс-министр свою вину также не признает.
Надо отметить, что Кучумов в последние года работал первым заместителем министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. А министерство строительства и ЖКХ он как раз возглавлял с 2015 по 2017 годы, когда и зафиксированы факты растраты бюджетных средств.
Чуть позже этот же Кировский суд вынес решение арестовать на два месяца уже нынешнего и.о министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Ему также вменяют превышение должностных полномочий.
Прокуратура обвиняет Гужвинского в растрате 9 миллионов рублей, которые уже при нем по тому же агентскому договору были уплачены в Фонд капремонта как вознаграждение компании «Социальные гарантии».
Визит правоохранителей застал врасплох и.о. министра ЖКХ Астраханской области. Фото - скрин оперативного видео СУ СК РФ.
Говорят, Гужвинский просил оставить его под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Однако, суд отправил и.о. министра под арест до 16 сентября.
По сообщению пресс-службы СУ СК по Астраханской области, на два месяца под стражу отправили также бывшего главу МО «Наримановский район» и главу МО «Астраханский сельсовет».
Кроме того, сегодня, 18 июля, уже в другом райсуде - Камызякском - вынесли решение еще по двум фигурантам этого «переселенческого» дела. Под домашний арест отправили двух предпринимателей, чьи фирмы строили дома по программе переселения людей из аварийного жилья.
Напомним, после визита в Астраханскую область заместителя генпрокурора Андрея Кикотя завели 43 уголовных дела о растратах и нарушениях в сфере аварийного жилья. По результатам прокурорских проверок завели уже 43 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекаются 22 фигуранта, из них 5 заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и.о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, бывший министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».
Обыски у и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, главы МО Астраханский сельсовет , начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом, бывшего главы МО Наримановский район , бывшего сотрудника строительного надзора области, начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО Город Астрахань , заместителя главы администрации МО Камызякский район по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя МКУ Дирекция по реализации целевых программ и бывшего заместителя главы МО Камызякский район . Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество,превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО Социальные гарантии вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей. По версии следствия, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области, заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов г. Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации. Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил в программу Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы многоквартирный дом по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова, рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования. До настоящего времени указанный дом не включен в реестр многоквартирных домов и помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU