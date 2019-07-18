В Астрахани двух министров ЖКХ - бывшего и нынешнего - арестовали на два месяца

Сегодня, 18 июля, в Кировском райсуде Астрахани вынесли первые решения по громкому делу, связанному с махинациями и растратами в программе переселения людей из аварийного жилья. Так, экс-министра строительства и ЖКХ Сергея Кучумова отправили за решетку на два месяца - вплоть до 16 сентября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении 27 миллионов рублей.

По сведениям Астраханской прокуратуры Кучумов незаконно расходовал бюджетные деньги, которые фонд капремонта в качестве вознаграждения по агентскому договору выплачивал ОАО «Социальные гарантии».

- Подобные обвинения незаконны. Этот агентский договор действует и сейчас и никем не был признан незаконным. По нему проводилась и прокурорская проверка, которая не нашла нарушений, - цитирует ТАСС адвоката Кучумова.

Сам экс-министр свою вину также не признает.

Надо отметить, что Кучумов в последние года работал первым заместителем министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. А министерство строительства и ЖКХ он как раз возглавлял с 2015 по 2017 годы, когда и зафиксированы факты растраты бюджетных средств.

Чуть позже этот же Кировский суд вынес решение арестовать на два месяца уже нынешнего и.о министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Ему также вменяют превышение должностных полномочий.

Прокуратура обвиняет Гужвинского в растрате 9 миллионов рублей, которые уже при нем по тому же агентскому договору были уплачены в Фонд капремонта как вознаграждение компании «Социальные гарантии».

Визит правоохранителей застал врасплох и.о. министра ЖКХ Астраханской области. Фото - скрин оперативного видео СУ СК РФ.

Говорят, Гужвинский просил оставить его под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Однако, суд отправил и.о. министра под арест до 16 сентября.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Астраханской области, на два месяца под стражу отправили также бывшего главу МО «Наримановский район» и главу МО «Астраханский сельсовет».

Кроме того, сегодня, 18 июля, уже в другом райсуде - Камызякском - вынесли решение еще по двум фигурантам этого «переселенческого» дела. Под домашний арест отправили двух предпринимателей, чьи фирмы строили дома по программе переселения людей из аварийного жилья.

Напомним, после визита в Астраханскую область заместителя генпрокурора Андрея Кикотя завели 43 уголовных дела о растратах и нарушениях в сфере аварийного жилья. По результатам прокурорских проверок завели уже 43 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекаются 22 фигуранта, из них 5 заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и.о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, бывший министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».