2019-09-12T18:17:58+03:00
Происшествия

Виновных во взрыве дома на Университетской в Волгограде не пощадили

Апелляционный суд не изменил вердикт отцу и сыну Бабаян, а также рабочему, который проткнул газовую трубу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Владельца киоска и рабочего, который пробил трубу, отправили в колонию.Владельца киоска и рабочего, который пробил трубу, отправили в колонию.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Больше двух лет длится судебная тяжба по делу о взрыве газа в доме на Университетском проспекте в Волгограде. Четыре человека погибли тогда в разрушенной многоэтажке, 11 волгоградцев получили ранения, десятки остались без крова, несколько томов экспертиз, рассказов очевидцев и свидетельств собранных следователями. В итоге на скамье подсудимых оказались отец и сын Бабаян - владельцы киоска, к которому они тянули водопровод, и рабочий Лексункин, который взялся сделать прокол под дорожным полотном для трубы. Именно он и повредил газовую трубу, что привело к взрыву и разрушению многоэтажки. Случилось это в мае 2017-го.

Суд Советского района признал их виновными и приговорил Юрослава Бабаяна к 5 годам колонии общего режима, Юрия Бабаяна - к 5 годам условно, Владимиру Лексункину дали 5,5 лет колонии общего режима.

Но с таким вердиктом не согласились ни сторона защиты, ни обвинители. Прокуратура назвала приговор слишком мягким, и потребовала Лексункину 8 лет колонии, а Бабаяну Юрию - реальный срок. В свою очередь сам Лексункин настаивал на том, чтобы его оправдали.

- Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу, - добавляют в Волгоградском облсуде.

Но, изучив еще раз все материалы дела суд апелляционной инстанции, не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.

Взрыв газа в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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