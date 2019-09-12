Виновных во взрыве дома на Университетской в Волгограде не пощадили
Больше двух лет длится судебная тяжба по делу о взрыве газа в доме на Университетском проспекте в Волгограде. Четыре человека погибли тогда в разрушенной многоэтажке, 11 волгоградцев получили ранения, десятки остались без крова, несколько томов экспертиз, рассказов очевидцев и свидетельств собранных следователями. В итоге на скамье подсудимых оказались отец и сын Бабаян - владельцы киоска, к которому они тянули водопровод, и рабочий Лексункин, который взялся сделать прокол под дорожным полотном для трубы. Именно он и повредил газовую трубу, что привело к взрыву и разрушению многоэтажки. Случилось это в мае 2017-го.
Суд Советского района признал их виновными и приговорил Юрослава Бабаяна к 5 годам колонии общего режима, Юрия Бабаяна - к 5 годам условно, Владимиру Лексункину дали 5,5 лет колонии общего режима.
Но с таким вердиктом не согласились ни сторона защиты, ни обвинители. Прокуратура назвала приговор слишком мягким, и потребовала Лексункину 8 лет колонии, а Бабаяну Юрию - реальный срок. В свою очередь сам Лексункин настаивал на том, чтобы его оправдали.
- Потерпевшие просили отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу, - добавляют в Волгоградском облсуде.
Но, изучив еще раз все материалы дела суд апелляционной инстанции, не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.
Взрыв газа в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU