2019-07-01T18:10:42+03:00
Происшествия

15 лет на троих: виновников взрыва дома на Университетском проспекте Волгограда отправили в колонию

Владелец киоска проведет за решеткой 5 лет, нанятый им работник, повредивший газовую трубу - 5,5 лет. Бабаян старший отделался условным сроком
Наталья ГЛАЗУНОВА
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При взрыве погибли четыре человека, еще 14 получили травмы.При взрыве погибли четыре человека, еще 14 получили травмы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сегодня, 1 июля, Волгоградский областной суд вынес вердикт трем волгоградцам, по вине которых взорвался многоэтажный дом №60 по Университетскому проспекту. Виновными признали отца и сына - Юрия и Юраслава Бабаянов, а также нанятого ими работника Владимира Лексункина.

Напомним, взрыв прогремел 16 мая 2017 года. В один миг рухнул целый подъезд пятиэтажки, похоронив под собой четверых человек. Погиб сотрудник «Горгаза», две женщины, оказавшиеся в эпицентре взрыва, и 27-летняя девушка. Еще четырнадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

Взрывная волна была такой сильной, что от третьего подъезда многоэтажки не осталось и следа, выбила даже окна в зданиях напротив. Когда все завалы были разобраны, обследовали дом и строители пришли к выводу, что восстановлению он уже не подлежит. Многоэтажку снесли. Сейчас на ее месте сделали парк.

А пока спасатели разбирали завалы, правоохранители разбирались в причинах происшедшего. Тогда же и выяснили, что трагедия произошла по вине этих трех мужчин.

Эпицентр взрыва пришелся под третьим подъездом многоэтажки. Фото из архива КП.

Эпицентр взрыва пришелся под третьим подъездом многоэтажки. Фото из архива КП.

Бабаян старший решил помочь сыну с подключением его киоска (расположенного напротив дома №60 по Университетскому проспекту) к водопроводу. По объявлению в Интернете он нанял Владимира Лексункина для проведения этих работ. Его задача была сделать прокол под дорогой по улице Панфиловой к водяному колодцу у пятиэтажки. Как выяснили позже следователи СУ СК по Волгоградской области, никаких согласований и разрешений на работы Бабаяны не получали.

Когда Лескункин делал прокол, он повредил газовую трубу. Газ стал уходить в подземные коммуникации и скопился в подвальных помещениях многоэтажки. Это и привело к взрыву.

Взрыв газа в Волгограде.

- В рамках расследования этого уголовного дела были назначены и проведены свыше 20 судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрыво-техническая, физико-химическая, товароведческая и другие. Специалисты установили, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, скопившейся в результате повреждения газовой трубы. Доказательственная база составила 18 томов, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

- Гражданам и организациям причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей, - уточняют в Волгоградском областном суде.

Сегодня в суде этих троих волгоградцев признали виновными по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Бабаяну - владельцу киоска дали 5 лет колонии общего режима. Владимира Лексункина отправили в колонию общего режима на 5,5 лет. А Бабаяна-старшего суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке., - уточняют в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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