15 лет на троих: виновников взрыва дома на Университетском проспекте Волгограда отправили в колонию

Сегодня, 1 июля, Волгоградский областной суд вынес вердикт трем волгоградцам, по вине которых взорвался многоэтажный дом №60 по Университетскому проспекту. Виновными признали отца и сына - Юрия и Юраслава Бабаянов, а также нанятого ими работника Владимира Лексункина.

Напомним, взрыв прогремел 16 мая 2017 года. В один миг рухнул целый подъезд пятиэтажки, похоронив под собой четверых человек. Погиб сотрудник «Горгаза», две женщины, оказавшиеся в эпицентре взрыва, и 27-летняя девушка. Еще четырнадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

Взрывная волна была такой сильной, что от третьего подъезда многоэтажки не осталось и следа, выбила даже окна в зданиях напротив. Когда все завалы были разобраны, обследовали дом и строители пришли к выводу, что восстановлению он уже не подлежит. Многоэтажку снесли. Сейчас на ее месте сделали парк.

А пока спасатели разбирали завалы, правоохранители разбирались в причинах происшедшего. Тогда же и выяснили, что трагедия произошла по вине этих трех мужчин.

Эпицентр взрыва пришелся под третьим подъездом многоэтажки. Фото из архива КП.

Бабаян старший решил помочь сыну с подключением его киоска (расположенного напротив дома №60 по Университетскому проспекту) к водопроводу. По объявлению в Интернете он нанял Владимира Лексункина для проведения этих работ. Его задача была сделать прокол под дорогой по улице Панфиловой к водяному колодцу у пятиэтажки. Как выяснили позже следователи СУ СК по Волгоградской области, никаких согласований и разрешений на работы Бабаяны не получали.

Когда Лескункин делал прокол, он повредил газовую трубу. Газ стал уходить в подземные коммуникации и скопился в подвальных помещениях многоэтажки. Это и привело к взрыву.

Взрыв газа в Волгограде.

- В рамках расследования этого уголовного дела были назначены и проведены свыше 20 судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрыво-техническая, физико-химическая, товароведческая и другие. Специалисты установили, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, скопившейся в результате повреждения газовой трубы. Доказательственная база составила 18 томов, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

- Гражданам и организациям причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей, - уточняют в Волгоградском областном суде.

Сегодня в суде этих троих волгоградцев признали виновными по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Бабаяну - владельцу киоска дали 5 лет колонии общего режима. Владимира Лексункина отправили в колонию общего режима на 5,5 лет. А Бабаяна-старшего суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке., - уточняют в Волгоградском областном суде.