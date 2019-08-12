Родина-мать сквозь леса: волгоградец снял на квадрокоптер реставрацию изнутри

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-12T12:55:28+03:00

Уже осенью леса уберут, так что ловите уникальный момент. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Впервые с момента постройки скульптура «Родина-мать зовет!» опять обернута в строительные леса. Впервые за 52 года ведутся такие масштабные реставрационные работы. 30 ярусов строительных лесов высотой 51 метр окружают скульптуру, а внутри кипит работа. Это уникальный для истории монумента период. Волгоградский видеоблогер Александр Блинков тоже не смог пропустить такой момент, и снял несколько видеороликов своим квадрокоптером. И даже умудрился «просочиться» на своем беспилотнике внутрь лесов.

«Я ждал этого момента с начала возведения строительных лесов», - признался автор проекта «Волгоградсверху».

Родина-мать в Волгограде. Сквозь леса..

Пролететь внутри одной из ячеек металлических лесов, управляя с земли квадрокоптером, - это поистине филигранная работа. И подписчики Блинкова оценили высший пилотаж воллгоградца: «Пролет шикарный, но цена ошибки велика…».

Впрочем, не только Блинков «кружит» вокруг Родины-матери сейчас. Многие стараются запечатлеть этот уникальный момент. Вот еще одной работой - Владимира Мединского - поделился музей-заповедник на своей страничке в инстаграме. Порадовав, что реставраторы уже вернули скульптуре первоначальный цвет, а до конца года строительные леса будут убраны.

stalingrad_battle Скульптура "Родина-мать зовет!" в строительных лесах и уже в первоначальном цвете

К апрелю должны завершиться и работы по благоустройству территории Мамаева кургана, чтобы к 75-летию Победы главная высота России выглядела как новая.

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ИСТОЧНИК KP.RU