Родину-мать в Волгограде полностью закрыли строительные леса

С утра 18 июля 2019 на Мамаевом кургане в Волгограде многолюдно. Туристы спешат увидеть и запечатлеть на камеры необычную картину – главный монумент памятника-ансамбля Героям Сталинграда «Родина-мать зовет!» полностью окутала железная паутина. Накануне специалисты завершили установку уникальных строительных лесов. Они укрыли 52-метровую Родину-мать с головой. Снаружи остался только меч. На лесах уже во всю кипят реставрационные работы. На все про все у строителей всего несколько теплых месяцев. В ноябре этого года леса начнут разбирать, а к 75-летию победы в Великой Отечественной войне должны завершить все работы.

Вне железной сетки только 33-метровый меч.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Главзарубежстрой», которая занимается реставрацией величественного монумента, Родину-мать опоясали все 30 ярусов строительных лесов высотой 51 метр. Сделали их по спецзаказу на заводе в Подмосковье. Трубы меж собой сваривали. На них крепили на скобах настилы. Они тоже из металла - проектировщики учли сильные волгоградские ветра. Снаружи натянута едва заметная туристам сетка-рабица для безопасности реставраторов.

Уникальные леса поднялись на 51 метр. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Каждый сантиметр поверхности монумента очистят от полувекового налета – всего в километре отсюда работает металлургический завод «Красный Октябрь». Так что Родина-мать станет светлее, какой и была 52 года назад.

Реставраторы работают в две смены, чтобы уложиться в срок. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Снаружи леса закрыты незаметной сеткой - для безопасности. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Все образовавшиеся трещины и сколы реставраторы заделают. А после монумент покроют противогрибковыми, противоплесневыми и гидрофобными составами, чтобы величавая громадина простояла еще не один десяток лет.Так что туристы спешат зафиксировать уникальный момент. Родину-мать в строительных лесах можно будет снова увидеть не скоро.

В таком виде Родина-мать останется до конца осени.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, открыли монумент «Родина-мать зовет!» в 1967 году. Капитальный ремонт с установкой лесов с тех пор проводят впервые. Высота скульптуры – 52 метра, с мечом 85. А меч вместе с эфесом возвышается на 33 метра, весит он 14 тонн. Сама Родина-мать из напряженного бетона весит восемь тысяч тонн.

Строительство и торжественное открытие памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде.Кадры кинохроники

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