«Ручку не спасли»: 7-летний мальчик в реанимации после ДТП на мосту Волжской ГЭС

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-04T16:08:45+03:00

Это все, что осталось от "Шевроле", в котором мама и двое детишек ехали на день рождения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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К сожалению, 7-летний мальчишка, который попал в ДТП на мосту Волжской ГЭС 3 августа вместе со своей мамой и младшим братом, останется инвалидом. Кисть Косте (так зовут малыша) не спасли, и его состояние медики по-прежнему оценивают, как тяжелое.

- Костю перевели из волжской больницы в Волгоград, но он еще в реанимации. Его мама тоже в реанимации, - рассказала «КП-Волгоград» родственница пострадавшей в аварии семьи Виктория.

Это к ней (точнее к ее сыну на день рождения) волгоградка с детками ехала в Волжский.

- Костик должен был идти в первый класс в сентябре. Тот, кто выехал на встречную полосу отделался испугом. Два трупа, ребенок, который остался инвалидом… Разве есть в УК для него наказание? Я надеюсь, его жизнь накажет, чтобы он больше не мог спать спокойно, - написала Виктория крик отчаяния и боли в соцсети.

Напомним, жуткая авария произошла днем на мосту Волжской ГЭС. В сети появилось видео, как водитель «ВАЗ» четырнадцатой модели подрезал «Рено Дастер» и обе машины вылетели на встречную полосу в «Шевроле». Три машины вдребезги. На месте от полученных травм скончались 19-летняя девушка и 23-летний парень - пассажиры отечественной легковушки. Еще шестеро - в больнице, в том числе двое мальчишек, которые находились в «Шевроле» и оказались в этом замесе.

Момент жуткой аварии на Волжской ГЭС Волгоград, где погибли два человека и шесть ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU