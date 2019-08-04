Момент жуткой аварии на мосту Волжской ГЭС попал на видео

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-04T12:29:27+03:00

Два человека погибли сразу, шестеро попали в больницу, в том числе двое детей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Смертельную аварию, которая произошла 3 августа на мосту через Волжскую ГЭС, уже сутки обсуждают в соцсетях. Люди в шоке от последствий безумного вождения наших земляков. А сегодня утром, 4 августа, в интернете появилась видеозапись с регистратора, который был установлен на «Рено Дастер». На видео ясно, что "Рено" едет по левой полосе движения, обгоняя справа «КАМАЗ», когда их вдруг резко подрезает отечественная легковушка. Секунда и три машины, включая «Шевроле Авео», которая ехала по встречной полосе, кубарем летят по дороге.

Момент жуткой аварии на Волжской ГЭС Волгоград, где погибли два человека и шесть ранены.

- На месте от полученных травм скончались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек – пассажиры автомашины «ВАЗ». Водитель легковушки «четырнадцатой» модели, 41-летняя женщина-водитель «Шевроле», 22-летний водитель «Рено», 23-летняя девушка-пассажирка «Рено», 7-летний мальчик пассажир «Рено», 4-летний мальчик пассажир «Рено» с различными травмами доставлены в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователи ведомства УМВД России по городу Волжскому уже завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю машины «ВАЗ», - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU