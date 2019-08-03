Массовое ДТП на Волжской ГЭС: двое погибли

Страшное ДТП произошло днем 3 августа на мосту через плотину Волжской ГЭС между Волгоградом и Волжским. Около 14.15 там столкнулись сразу несколько машин. Удар был настолько сильным, что автомобили превратились в груду железа. Извлекать тела погибших и пострадавших пришлось силами МЧС. Два тела спасатели достали из ВАЗ 2114, вытащили пострадавших и из Рено Дастер. Третьей машиной, где также находились раненые, была Шевроле. По предварительной информации, в ДТП два человека погибли, еще шестеро получили серьезные ранения - двое детей и четверо взрослых. Пятилетнему малышу оторвало руку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723857" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на Волжской ГЭС в Волгограде 3.08.2019.

Как удалось установить на данный момент, "четырнадцатая" и Дастер ехали по соседним полосам из Волжского в Волгоград. Впереди них в том же направлении двигался грузовик. Водитель ВАЗа решил всех обогнать. При перестроении влево он буквально вытолкнул на встречную полосу движения Дастер, который лоб в лоб столкнулся с идущим навстречу Шевроле. От удара все автомобили снова вылетели на встречку, где произошли множественные столкновения и опрокидывание. В ВАЗе погибли два пассажира - молодой человек, который сидел впереди, и девушка, которая находилась на заднем сиденье.

Несколько автомобилей раскидало на дороге через ГЭС.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723859" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на мосту Волжской ГЭС. Волгоград. 3.08.2019.

Машины превратились в груды железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Погибших и раненых пришлось вырезать из груды металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- 5-летний ребенок с травматической ампутации руки, еще один ребенок и четверо взрослых доставлены в больницы. На месте работает следственно-оперативная группа городского отдела полиции, наряды ГАИ. На место также выехало руководство областного ГИБДД, следователи и автотехники главка МВД, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону.

Сейчас на мосту через ГЭС скопилась огромная пробка. Движение и так осложненное из-за ремонта дорожного полотна практически парализовано из-за серьезного ДТП.