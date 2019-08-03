2019-08-03T16:06:57+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Волжской ГЭС: двое погибли

Из покореженных машин погибших и пострадавших вытащили с помощью МЧС [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Движение по плотине ГЭС сильно затруднено.Движение по плотине ГЭС сильно затруднено.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшное ДТП произошло днем 3 августа на мосту через плотину Волжской ГЭС между Волгоградом и Волжским. Около 14.15 там столкнулись сразу несколько машин. Удар был настолько сильным, что автомобили превратились в груду железа. Извлекать тела погибших и пострадавших пришлось силами МЧС. Два тела спасатели достали из ВАЗ 2114, вытащили пострадавших и из Рено Дастер. Третьей машиной, где также находились раненые, была Шевроле. По предварительной информации, в ДТП два человека погибли, еще шестеро получили серьезные ранения - двое детей и четверо взрослых. Пятилетнему малышу оторвало руку.

Массовое ДТП на Волжской ГЭС в Волгограде 3.08.2019.

Как удалось установить на данный момент, "четырнадцатая" и Дастер ехали по соседним полосам из Волжского в Волгоград. Впереди них в том же направлении двигался грузовик. Водитель ВАЗа решил всех обогнать. При перестроении влево он буквально вытолкнул на встречную полосу движения Дастер, который лоб в лоб столкнулся с идущим навстречу Шевроле. От удара все автомобили снова вылетели на встречку, где произошли множественные столкновения и опрокидывание. В ВАЗе погибли два пассажира - молодой человек, который сидел впереди, и девушка, которая находилась на заднем сиденье.

Несколько автомобилей раскидало на дороге через ГЭС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Несколько автомобилей раскидало на дороге через ГЭС.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП на мосту Волжской ГЭС. Волгоград. 3.08.2019.

Машины превратились в груды железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машины превратились в груды железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Погибших и раненых пришлось вырезать из груды металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Погибших и раненых пришлось вырезать из груды металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- 5-летний ребенок с травматической ампутации руки, еще один ребенок и четверо взрослых доставлены в больницы. На месте работает следственно-оперативная группа городского отдела полиции, наряды ГАИ. На место также выехало руководство областного ГИБДД, следователи и автотехники главка МВД, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону.

Сейчас на мосту через ГЭС скопилась огромная пробка. Движение и так осложненное из-за ремонта дорожного полотна практически парализовано из-за серьезного ДТП.

Тройное ДТП на плотине Волжской ГЭС. 3.08.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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