Из аэропорта Волгограда экстренно эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-18T13:29:08+03:00

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В последние дни аэропорт Волгограда не сходит в первых полос газет: то задержали банду грузчиков, которая крала ценные вещи у пассажиров, то задержка чартерного рейса из греческих Салоников, которая закончилась потасовкой, и вот новое тревожное сообщение. Примерно в половине десятого утра 18 июля в новом здании аэропорта Гумрак сработала пожарная сигнализация. Из громкоговорителей в здании заявили: «Внимание! Чрезвычайная ситуация! Всем покинуть здание аэропорта через аварийные выходы!». А через минуту в направлении воздушной гавани помчались пожарные машины.

- Ничего чрезвычайного не произошло. Просто сотрудник клиринговой компании случайно задел кнопку пожарной сигнализации. И, естественно в экстренном порядке из здания эвакуировали людей. В считанные минуты на место прибыли пожарные расчеты, которые убедились, что возгораний нет, и тревога оказалась ложной. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, - успокаивает пресс-секретарь аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

ИСТОЧНИК KP.RU