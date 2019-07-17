2019-07-17T14:53:55+03:00
Происшествия

По делу о хищении багажа у пассажиров аэропорта Волгограда задержаны девять человек

В кражах замешаны грузчики воздушной гавани
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К кражам причастны грузчики аэропорта. Фото - скрин видео МВД России.К кражам причастны грузчики аэропорта. Фото - скрин видео МВД России.
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Аэропорт Волгограда оказался в эпицентре скандала: выяснилось, что кто-то регулярно воровал дорогие вещи из багажа пассажиров. На данный момент сотрудники транспортной полиции вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, которых подозревают в причастности к этим кражам. Среди них - грузчики воздушной гавани.

- На днях в полицию обратились сразу три пассажира аэропорта Волгограда. Люди заявили, что у них пропали из сумок ценные вещи. Следователи Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте тут же завели уголовное дело и приступили к расследованию. И установили, что к кражам причастны восемь сотрудников авиапредприятия. Почти год - с августа 2018-го - они воруют вещи пассажиров, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Крали только деньги и то, что можно хорошо потом продать: ювелирные изделия и дорогостоящую технику.

В аэропорту Волгограда грузчиков поймали на краже вещей у пассажиров.

- Кражи совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылету, так и по прилету самолетов. Потом грузчики передавали краденное знакомой волгоградке, а она уже сбывала ценности на территории Волгоградской области, - уточняют в МВД России.

Правоохранители уже провели обыски у всех подозреваемых. В местах их жительства нашли и ювелирные изделия, и фото- и видеоаппаратуру, мобильные телефоны, и деньги в различной валюте. Нашли полицейские и тайники, где фигуранты дела прятали похищенное. Только по предварительной оценке сумма ущерба колеблется в пределах 500 тысяч рублей.

- Решением суда два фигуранта уже отправлены под стражу, еще один - под домашний арест. Остальные злоумышленники пока находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, - уточняет Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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