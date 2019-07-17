Отпуск со скандалом: волгоградские туристы устроили потасовку в аэропорту Греции из-за сломанного самолета

У тех, кто проводит лето на море, впечатление от отпуска почти всегда радостное. И мало что может его испортить. Если конечно вам не нужно ждать вылета домой 14 часов и со скандалом выяснять свою судьбу на ближайшие сутки. В интернете появилось видео потасовки из международного аэропорта «Македония» в Салониках. На нем туристы пытаются узнать о своем задержанном рейсе, но им ничего не объясняют. Один из сотрудников аэропорта требует прекратить съемку на телефон, а затем пытается заставить девушку это сделать - выкручивает руки. Видео прекращается на самом интересном моменте.

Как оказалось, это туристы рейса Салоники-Волгоград. Самолет должен был вылететь в 23-40 по местному (совпадает с московским) времени. Почти час пассажиры, из которых треть детей, просидели в самолете, затем всех попросили вернуться в аэропорт – в самолете нашли неисправность. Как пишут сами отпускники в соцсетях, им не дали необходимой информации. А когда они пытались ее узнать, стали вести себя грубо. Девушку, снимающую видео на телефон, сильно толкнули. «Скорую» вызывать отказались. Мужчину, пытающегося ей помочь, задержали. Скандал уладил представитель консульства, который приехал в аэропорт около 6 утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720730" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Греции произошла потасовка с российскими туристами.

В компании туроператора ситуацию представляют более мягко

- Никаких драк не было. Был небольшой конфликт. Пассажиры были недовольны задержкой рейса. Это вполне понятно. Многие были раздражены, высказывали недовольство и требовали дать им самолет здесь и сейчас. Но найти свободное судно моментально достаточно проблематично. Об этом им и сказали. Один из пассажиров стал снимать на телефон. Служба аэропорта попросила этого не делать – запрещено правилами. Сейчас всех туристов разместили в отеле. Вылет назначен на 15-44 по времени Салоников. Технически неисправный борт заменили на другой. Безопасность пассажиров же прежде всего, - пояснили «КП-Волгоград» представитель туроператора «Музенидис Тревел».

Кстати, оказались заложниками технической неисправности и волгоградцы, которые собирались лететь на отдых в Грецию. Борт один, и должен был отправляться из Волгограда под утро.

- Иногородних разместили в гостинице, горожане отправились домой. Их уведомят, когда начнется регистрация на рейс, - сообщили «КП-Волгоград» представитель авиакомпании Ellinair.

Самолет обещают посадить в Волгограде в 19-55, так что поздно вечером 150 туристов будут уже дома. Уставшие и не очень довольные.