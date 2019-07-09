2019-07-09T08:41:37+03:00
Общество

Правительство передало землю возле ВолГУ под детскую больницу

Участок из федеральной собственности передали в областную
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Областной детской больнице на пустыре у ВолГУ в Волгограде быть - решение принято окончательно и бесповоротно. И речь идет не просто о выборе в результате голосования, участок земли возле университета уже передали области.

- На заседании Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, под председательством Виталия Мутко участок в Волгограде передан из федеральной собственности региону, - указано в сообщении Дом.рф.

Напомним, идею построить в Волгограде многопрофильную современную детскую больницу инициировал глава региона Андрей Бочаров. Место выбрали на пустыре у ВолГУ. Мнения волгоградцев по этому поводу разделились, но в итоге на общественных обсуждениях большинством голосов - 85% - было принято решение о строительстве здесь именно детского учреждения. И вот в этом направлении сделан очередной шаг.

В планах построить здесь сразу несколько отделений, поликлинику и стационар - чтобы все было сосредоточено в одном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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