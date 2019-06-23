Многоэтажки по улице Олимпийской в Волгограде проверят на аварийность

СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-23T09:37:33+03:00

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В мае 2019 года тревогу забили жильцы дома №8 по улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда: тут сразу в двух квартирах рухнул потолок. Дом был старый, 1953 года постройки. Как и многие другие. Неудивительно, что 22 июня в доме №13 случилось еще одно ЧП: на этот раз обрушился дымоход. Специалисты сразу назвали причину и обвинили во всем самих жильцов.

- Уже сейчас очевидно, что наиболее вероятной причиной обрушения бывшего дымохода стала несогласованная перепланировка. Увеличивая площадь санузлов для того, чтобы в них поместились ванные, жители частично демонтируют дымоходы, нарушая целостность конструкции. Как следствие, дымоход начинает разрушаться. Поквартирный обход позволит выявить такие факты, - считает заместитель главы администрации Красноармейского района Александр Гладков.

Власти пообещали провести поквартирный обход домов по этой улице, чтобы избежать возможных происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU