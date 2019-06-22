Дом на юге Волгограда, в котором обрушился дымоход, признали аварийным

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-22T14:20:27+03:00

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На улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда снова ЧП: на этот раз в доме № 13. В одной из квартир 22 июня рухнул старый дымоход. Он не эксплуатировался, так как двухэтажку давно подключили к централизованному отоплению, а его использовали как вентиляционный канал.

Никто не пострадал. На место приехали сотрудники администрации и профильные службы.

- По предварительным данным, причиной обрушения вентиляционного канала стала несогласованная перепланировка в туалетной комнате. Здесь жителями установлена ванная, при этом не выполнены усиление строительных конструкций и гидроизоляция. Чтобы увеличить площадь комнаты, собственники также частично разрушили вентиляционные каналы - это привело к увеличению нагрузки на фундамент канала и перекрытия, в результате чего эти элементы обрушились, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Благо, жильцам недолго ждать переселения – дом уже признали аварийным и включили в программу.

ИСТОЧНИК KP.RU