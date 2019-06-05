2019-06-05T16:46:09+03:00
Политика

Волгоградские единороссы предложили альтернативу кандидатуре Бочарова на выборах

Региональное отделение утвердит список кандидатов для выдвижения от партии 11 июня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Помимо Бочарова единороссы предложили еще и кандидатуру Николая Семисотова. Фото: ВОДПомимо Бочарова единороссы предложили еще и кандидатуру Николая Семисотова. Фото: ВОД
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Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 5 июня заявил о своем выдвижении на второй срок. Но он будет не единственным кандидатом от «Единой России» на внутреннем предварительном голосовании. Региональное отделение партии на заседании президиума политсовета в этот же день утвердило свой список кандидатов. На рассмотрение своих членов помимо Бочарова предложили еще и председателя облдумы Николая Семисотова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном отделении партии, Бочарову и Семисотову перед предварительным голосованием придется пройти через определенные процедуры. В том числе кандидаты будут встречаться с секретарями первичных отделений.

А окончательно кандидатуру «своего» губернатора единороссы назовут по итогам тайного голосования на XXXII Региональной партконференции. Она пройдет 11 июня. Сами выборы назначены на 8 сентября 2019 года. Выбирать в этот день волгоградцы будут не только губернатора, но и депутатов областной Думы, а также местных глав и депутатов в городах и селах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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