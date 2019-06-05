Волгоградская областная Дума назначила выборы губернатора на 8 сентября
5 июня проходит очередное заседание Волгоградской областной Думы. Вопросов депутаты наметили решить много. И первым пунктом – выборы в сентябре этого года. Процедура скорее формальная, но ее надо было соблюсти. Без возражений и прений законотворцы решили, что 8 сентября пройдут выборы губернатора Волгоградской области и выборы депутатов Волгоградской областной Думы.
Со дня опубликования решения волгоградского парламента стартует предвыборная кампания. Кандидаты в народные избранники и претенденты на кресло главы региона могут начать агитацию.
Напомним, полномочия губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова заканчиваются в сентябре 2019 года. Пока никто официально не заявил о желании занять это место. Возможно, уже в ближайшие дни мы узнаем о первых кандидатах.
Также сегодня депутаты обсуждали поправки в бюджет на этот год. Коммунисты возмутились сокращением на 150 миллионов регионального финансирования на программу "Чистая вода" и на 68 миллионов попрограммы "Комфортная среда" и дополнительными тратами на распространение бесплатных газет в районах.
Правда, Владимир Ефимов тут же пояснил, что по воде увеличилась федеральная составляющая до 98 процентов, а региональная сократилась до двух процентов. Так же Наталья Семенова рассказала об увеличении бюджетных вложений на проектирование и строительство больниц.
В итоге большинство депутатов поддержали предложенные изменения в региональной казне.
ИСТОЧНИК KP.RU