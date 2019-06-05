2019-06-05T13:40:22+03:00
Общество

Андрей Бочаров идет на выборы губернатора Волгоградской области

О своем решении баллотироваться на второй срок глава региона объявил сегодня, 5 июня
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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У Андрея Бочарова будет жаркое лето. Фото: администрация Волгоградской области.У Андрея Бочарова будет жаркое лето. Фото: администрация Волгоградской области.
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5 июня волгоградский ДЮЦ вместо юных балерин, художников и шахматистов наполнили люди в пиджаках и галстуках. Послушать губернатора пришли и депутаты Госдумы, представляющие наш регион, и областные народные избранники, и чиновники всех уровней, и представители силовых ведомств, общественники. Андрей Бочаров пригласил их на рабочее совещание по стратегическим задачам развития региона. Хотя многие понимали, что совещания никакого не будет, и что микрофон дадут только одному человеку. Так и получилось.

Вместо долгого отчета о том, что сделано в регионе за последние годы, показали фильм. О том, что до 2014 года жизнь в регионе если и была, то ... разве это жизнь? О том, что впервые в истории ситуация стабилизировалась во всех сферах именно в последние 5 лет. Бочаров поблагодарил всех за поддержку, и объявил, что у него еще здесь дела. А именно большие, амбициозные проекты. Поэтому он будет баллотироваться на второй срок.

- Волгоградская область должна и будет двигаться только вперед, несмотря ни на какие препятствия. Останавливаться нельзя! Не имеем права. На мой взгляд, остановка в пути подобна смерти. Волгоградская область должна стать, и я уверен, станет одним из главных центров роста и развития современной России. В 2014 году волгоградцы доверили нам реализацию этих проектов. Именно доверие жителей Волгоградской области было и остается для меня ключевым моментом при принятии решений по развитию области. Именно поддержка волгоградцев придавала нам дополнительные силы в самых сложных ситуациях, а их у нас было немало. Они позволили нам не останавливаться, а двигаться дальше - вперед к намеченным целям. И сейчас я надеюсь на поддержку жителей Волгоградской области в моем решении: я буду выдвигать свою кандидатуру на второй срок на должность губернатора Волгоградской области, - заявил со сцены ДЮЦа Андрей Бочаров.

Совещание по стратегическим задачам развития региона прошло в зале ДЮЦа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Совещание по стратегическим задачам развития региона прошло в зале ДЮЦа.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ну и в конце губернатор выразил надежду, что команда единомышленников будет поддерживать его и в дальнейшем. Дословно: «вплоть до стабилизации социально-экономической обстановки в регионе, до возвращения уверенности в свои силы через реализацию проектов, которые для многих поколений были только мечтой».

В конце выступления главы области даже включили гимн РФ. Как будто сегодня уже инаугурация. Выходящие с собрания люди обсуждали в сторонке: "других кандидатов же нет". Впрочем, есть или нет, мы узнаем скоро. С 10 июня начинается период агитации.

Напомним, что сегодня же, 5 июня, депутаты областного заксобрания своим решением назначили выборы губернатора Волгоградской области и выборы депутатов Волгоградской областной Думы на 8 сентября. А значит, после опубликования документа стартует предвыборная кампания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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