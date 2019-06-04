В Волгограде на «Химпроме» вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-04T16:41:48+03:00

Пока на заводе работают только сторожа, они то и заметили возгорание. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Сегодня, 4 июня, на заброшенном промышленном гиганте Волгограда - заводе «Химпром» - вспыхнул пожар. К счастью, небольшой и не опасный. Загорелась трансформаторная подстанция на территории предприятия. Задымление вовремя увидели сторожа, которые охраняют заводское «добро», они то и вызвали спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру пожарной службы примерно в 15.52. К месту ЧП тут же направили пожарные расчеты. На месте уже выяснилось, что загорелось масло в трансформаторе. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.В 16.46 возгорание потушили. Никто не пострадал, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, обанкротившийся «Химпром» уже несколько лет стоит заброшенный. В прошлом году его наконец-то купило ООО «Промышленные технологии». Завод ушел с молотка за 103 миллиона 159 тысяч рублей. Вместе с японскими инвесторами компания намерена построить на базе «Химпрома» современный завод по производству метанола. В создание нового химкластера обещают вложить 1,2 миллиарда долларов инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU