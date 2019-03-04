2019-03-04T14:32:14+03:00
Общество

Волгоградский «Химпром» продали в 10 дешевле, чем планировали

Хозяевами предприятия стали ООО «Промышленные технологии»
Екатерина МАЛИНИНА
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Роман Троценко приезжал на Химпром еще в 2017 году, но полностью договориться удалось только сейчас.Роман Троценко приезжал на Химпром еще в 2017 году, но полностью договориться удалось только сейчас.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Судьба волгоградского «Химпрома» наконец-то решена. 4 марта конкурсный управляющий подписал результаты торгов когда-то одного из крупнейших предприятия региона. Завод ушел с молотка за 103 миллиона 159 тысяч рублей. Покупатель ООО «Промышленные технологии». Предприятие прописано в Ижевске, но в его акционерах крупнейшие бизнесмены страны Андрей Донских (47,5 процента), Роман Троценко (47,5 процента) и Александр Шведов (5 процентов).

"Химпром" пытались продать еще в прошлом году. Но желающих приобрести его за 3,8 миллиарда рублей не нашлось. Аукцион не состоялся. На этот раз начальную стоимость выставили в 1 миллиард 31 миллион рублей. Заявился только один покупатель и предложил цену в 10 раз ниже начальной – 103 миллиона рублей. За нее и купил, предварительно заплатив задаток в 20 миллионов рублей.

Покупатели не случайные. Еще осенью Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский конгломерат Marubeni Corporation и Корпорация АЕОН согласовали все ключевые условия по реализации проекта строительства на базе «Химпрома» нового завода по производству метанола (очень перспективное направление) и организации химического кластера в нашем городе. Скорее всего, ООО «Промышленные технологии» создавались именно под «Химпром». Уставной капитал компании – 200 миллионов рублей.

ПОЧЕМУ ТАК ДЕШЕВО?

- Сейчас продажа без торгов или по минимальной цене – это обычная практика при реализации крупных инвестиционных проектов, - рассказывает профессор Волгоградского института управления при РАНХиГС Татьяна Иванова. - В целом ситуация на мировом промышленном рынке не самая благоприятная. Поэтому небольшая стоимость покупки того же «Химпрома» поможет снизить налоговую нагрузку на инвестора, у него будет возможность вкладывать деньги в само развитие, в строительство, в производство. Этот проект на десятилетия: большие объемы инвестиций на длительный период. Крупный бизнес вкладывается в то, что точно будет приносить доход. Реализация подобного проекта позволит повысить конкурентноспособность волгоградских предприятий. Ведь «Химпром» будет якорным производством. Для его нужд будут создаваться другие компании. А это значит, экономика Волгоградской области будет развиваться. А это и рабочие места, и налоги в бюджет региона.

Хуже уже точно не будет. Тем более, владеют теперь им не мелкие игроки, а крупные промышленные бизнесмены.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВОДОВ-ПАРОХОДОВ

Новые владельцы хорошо известны в бизнес-сообществе. Роман Троценко владеет «Корпорацией АЕОН», куда входят «Новапорт» (16 аэропортов, в том числе и Волгоградский аэропорт) , Кемеровский «АЗОТ», Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт.

Андрей Донских долгое время был заместителем председателя правления Сбербанка и руководителя Sberbank CIB. Затем перешел на должность генерального директора «А101 Девелопмент».

Александр Шведов - генеральный директор и учредитель компаний ООО "Джи Ти ЭМ 1", «Промтех», «ЗК», «Вэмк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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