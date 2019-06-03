Волгоградка Анна Боронина выиграла контракт Black Star в шоу «ПЕСНИ»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-03T18:25:53+03:00

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Волгоградку Анну Боронину запомнили все, кто смотрел шоу «Песни» на ТНТ - яркая, драйвовая, уникальная. Ее песни «Гаджет» и «Зажигалка» уже поет вся страна. К сожалению, Аня не стала финалистом шоу. Победителем проекта стал ее друг - рэпер Slame. Так решили зрители. Но Аню с проекта просто так не отпустили. Тимати, в чью команду она и попала с самого начала шоу, лично предложил Борониной контракт с его лейблом Black Star.

annaboronina Тимоти лично предложил контракт Борониной с его лейблом

«Эмоции переполняют!» - все, что смогла вымолвить после такой новости Анна. Но, выдохнув добавила:

- Я проделала такой тернистый путь, провела столько бессонных ночей, что была готова просто разрубать и рвать все на своем ходу, хотя раньше мне казалось, что мой характер не такой. Для меня это именно та мечта, к которой я шла всю жизнь. Да, я непохожа на остальных подписантов Black Star, но в этом качестве я чувствую себя просто прекрасно, и я очень счастлива. Всем, кто поддерживал меня из Волгограда, я хочу сказать – вы мои любимые, мои драгоценные, мои самые-самые-самые! Вот он, наш патриотизм, тот самый бой, который мы выиграли!

Новые ПЕСНИ: АННА БОРОНИНА - Гаджет.

ИСТОЧНИК KP.RU